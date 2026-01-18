高雄市榮服處連結万十科技股份有限公司 強化企業合作拓展官兵就業資源

為持續連結產業能量、協助退除役官兵順利銜接職場，高雄市榮民服務處近日與万十科技股份有限公司會談分享服務心得，透過實地交流方式，了解企業發展概況與用才方向，並就未來可能的合作模式進行討論，為後續就業服務奠定良好基礎。(見圖)

高雄市榮服處劉雅魁處長今(十八)日指出，退除役官兵在組織紀律、任務執行及問題應變等方面具備實務經驗，能迅速融入企業工作環境；這次拜會中，榮服處向企業說明官兵就業輔導作業流程，以及可配合企業需求提供人才媒合、職涯諮詢與後續關懷等服務，協助企業降低用人適應成本。

万十科技股份有限公司張儂安總經理分享公司於科技產業領域的營運方向與人力規劃，並表示對於引進具穩定度及責任感之人才持開放態度，期盼透過與榮服處的交流合作，建立順暢的人才媒合管道，達到企業發展與社會責任兼顧的目標。

高雄市榮服處強調，未來將持續主動接觸多元產業，開發產訓合作服務單位，深化企業夥伴關係，並結合各項就業輔導資源，協助退除役官兵發揮專長、穩定就業，同時為企業注入可靠人力，共同促進地方產業與就業環境之良性發展。