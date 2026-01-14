高雄市死亡數超出生1倍！「少子高齡」雙壓襲來

生活中心／李筱舲報導



高雄市人口結構目前正面臨嚴峻挑戰。根據最新統計，去年高雄總人口數為271.8萬人，其中死亡人數達2.5萬人（高齡長輩占比近八成），但年度新生兒僅1.2萬餘人，不僅創下歷史新低，更比前一年大減3千多人，而這也是高雄市的死亡人口，首次超越出生人口一倍。





據最新統計，高雄市去年年度新生兒僅1.2萬餘人，創歷史新低。（示意圖／民視資料照）





據《自由時報》報導指出，高雄市自民國106年起，人口結構已連續9年陷入「出生率小於死亡率」的現象，新生兒的出生人口，從9年前的2.1萬多人，降為1.2萬多人，更比前一年減少了3千多人，創下歷年新低；在死亡率部分，隨醫療和長照體系的進步，讓近年的長輩人數成長變多，而死亡人數，也從9年前2.1萬多人攀升至2.5萬多人，其中65歲以上長輩人數占76%。

隨醫療進步和完善的長照體系，使得台灣人口結構越往「高齡化」發展。（示意圖／民視資料照）

面對少子化與高齡化的雙重壓力，高雄市政府積極推動多元對策。除了加碼生育津貼、廣設公托據點及擴大教保服務外，也積極興辦社會住宅並提供租金補貼，試圖減輕青年負擔以減少人口外移問題。此外，市府亦透過辦理單身聯誼、特色結婚祝福禮及金鏟子祝孕等趣味活動，多管齊下提升市民的婚育意願。然而，如何在高齡社會中尋求人口成長的新動能，仍是市府未來治理的重要課題。

據《民視新聞網》先前報導，台灣整體出生率逐年下滑。（圖／民視資料照）

