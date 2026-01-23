高雄市民進黨議員初選電話民調，「聲音不像本人沒關係，答案要像你本人」 林哲弘推台語＋國語電話民調教學短片

【互傳媒∕ 記者 范家豪 ∕ 高雄 報導】 高雄市民進黨議員初選電話民調進入關鍵期，不少民眾一接到陌生來電就緊張、甚至直接掛斷。高雄市議員第六選區（旗津、鼓山、鹽埕）民進黨市議員參選人林哲弘今（22）日推出兩支「電話民調指導短影音」，分別為台語版與國語版，用最簡單的口訣提醒選民：接到電話「先聽清楚、再照著圖片內容回答」，讓民眾在短時間內掌握要領、安心表達意見。

值得一提的是，這兩支短片採用AI生成配音，因此聲線與真人說話的自然度有所差異。林哲弘團隊也特別用「先自首」的方式幽默說明：**「聲音不像我沒關係，重點是內容要讓大家一聽就懂。」**團隊表示，之所以採用AI配音，是希望能更快速產出「台語＋國語」兩種版本，照顧不同年齡層與生活習慣，並用一致、清楚的節奏把重點講明白，降低民眾在電話民調時的緊張感。

林哲弘表示，民調是一種民意表達的方式，不應該變成壓力或困擾，「很多人其實願意表達，但不知道怎麼答、怕答錯，乾脆不接。這兩支短片就是要讓大家知道：不用背稿，也不用緊張，照著圖片上的內容回答就好。」他也強調，短影音並非要「取代」本人，而是「用更有效率的方式把提醒傳出去」——「AI不是替身，是提醒；電話不是打擾，是一個把聲音說出去的機會。」

團隊指出，短片上線後，將同步在社群平台推廣，並鼓勵支持者轉傳給家人與長輩，尤其讓長輩看到「台語版」能更快理解；年輕族群則可用「國語版」快速掌握重點。團隊也再次提醒：接到電話民調時，請民眾耐心聽完題目、並依短片與圖片內容作答，以免因緊張而漏答、誤答。

【林哲弘金句】

「聲音不像本人沒關係，答案要像你本人——清楚、真實、把想法說出來。」與價值。