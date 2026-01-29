高雄市永安區保興二路翻新 提升產業運輸效率

（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）高雄市永安區保興二路是串聯周邊工業區的重要聯外道路，但長期受大車輾壓導致路面龜裂不平；市府以改質瀝青搭配轉爐石完成約1萬5000平方公尺路面刨鋪，提高抗車轍及承載能力，近期完工。

保興二路連接台1線、台17線並串聯國道1號高科交流道，是南科高雄園區、允成工業區、永安工業區及岡山工業區的重要聯外道路。自民國104年底拓寬後承受大量物流運輸，大型貨車長期輾壓導致路面龜裂與不平整情況逐年加劇。

廣告 廣告

高雄市工務局獲內政部國土管理署經費補助，將保興二路以改質瀝青搭配轉爐石完成約1萬5000平方公尺路面刨鋪，改善經費約新台幣1100萬元，並已於近期完工，可強化地區通勤往來與產業運輸動能。

工務局道路養護工程處今天新聞稿說明，此次改善工程採用具高彈性、抗裂性能佳的改質瀝青混凝土，並以高強度、耐磨耗的轉爐石取代部分骨材，提高路面抗車轍及承載能力，使鋪面更加平坦耐用。

道工處表示，轉爐石為煉鋼過程的副產品，再利用於道路鋪設，不僅能延長道路壽命及降低維修成本，也有助減碳。市府未來將持續爭取中央資源，視各地需求選用適合材料進行道路改善，提升整體道路安全與永續性。（編輯：李亨山）1150129