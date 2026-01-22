高雄市海洋局辦蚵寮海洋教育戶外探索活動

▲高雄市政府海洋局舉辦蚵寮海洋教育戶外探索活動，從海洋教室出發走向蚵寮漁村走讀海洋文化，期以走讀方式認識海洋環境。(圖／高雄市政府海洋局提供)

[NOWnews今日新聞] 高雄市政府海洋局於今(22)日，在梓官區蚵子寮漁港蚵子寮海洋教室，舉辦蚵寮海洋教育戶外探索活動，從海洋教室出發走向蚵寮漁村走讀海洋文化，期以走讀方式認識海洋環境。

高雄市政府海洋局蚵寮海洋教育戶外探索活動，是由高雄市政府海洋局局長石慶豐與蚵寮國小校長方珮玲共同主持，有文化協會總幹事黃宗欽、海洋委員會海洋保育署、海巡署、高雄市政府教育局、梓官區漁會等單位代表，以及蚵仔寮文化協會志工、蚵寮國小師生與會。

▲高雄市政府海洋局舉辦蚵寮海洋教育戶外探索活動，蚵寮國小校長方珮玲帶領40位師生參與。(圖／高雄市政府海洋局提供)

高雄市政府海洋局局長石慶豐表示，海洋局在蚵子寮漁港設置蚵子寮海洋教室，透過觀景平台可360°眺望漁港景觀，並於戶外設置沙池遊具，深受孩童喜愛，且已辦理多場次課程活動場場爆滿，也帶動民眾對海洋保育議題的關注。

石慶豐說，此次蚵寮海洋教育戶外探索活動，由蚵寮國小校長方珮玲帶領40位師生參與，蚵仔寮文化協會總幹事黃宗欽率領10位志工一同展開精彩的蚵子寮漁村走讀活動，引導學童認識蚵子寮沿岸、近海及養殖漁業的產業型態，期透過實地走讀與體驗，深入認識蚵子寮的海洋環境、漁業產業與在地文化。

▲高雄市政府海洋局局長石慶豐和參與學童互動熱絡。(圖／高雄市政府海洋局提供)

石慶豐指出，高雄市政府海洋局將持續以蚵子寮海洋教室為平台，延伸至社區，共同推動具在地特色的海洋環境教育課程，期透過主題影像與閱讀資源，從生活中親近海洋，探索漁村風采及歷史人文。

