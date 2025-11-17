高雄市減班休息勞工人數續攀高 突破300人

〔記者侯承旭／高雄報導〕勞動部今天公布最新的減班休息(俗稱無薪假)數據，高雄市不論實施減班休息的事業單位家數及受衝擊勞工人數都呈現上升。

根據勞動部數據，全台灣實施減班休息的事業單位共435家、勞工人數達8456人，與11月初的455家、8331人相去不遠。

不過，高雄市最新實施減班休息的事業單位共23家、勞工人數達351人，在六都居次低；與11月初相比，高雄市實施減班休息的事業單位增加3家、人數增加了79人。

廣告 廣告

今年以來高雄市實施減班休息的勞工人數均維持200人以下，即使4月發生美國關稅衝擊，受衝擊勞工人數均未明顯增加。不過，從10月中旬起，高雄市實施減班休息的狀況開始逆勢攀高，實施事業單位家數從17家增至今天的23家，受衝擊勞工人數則從188人增至目前的351人，一個月內增加了163人。

勞動部指出，事業單位實施減班休息期間，必須有勞工同意才可以實施，以不超過三個月為原則，如果有延長的必要，應再徵得勞工同意，才可實施；對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資。如果公司營運已恢復正常或勞雇雙方合意實施期間屆滿，應立刻恢復勞工原有勞動條件。

【看原文連結】

更多自由時報報導

溫度狂跌「下探到13~15度」 未來1週天氣一圖看懂

台大傅鐘前聚集數百人 大氣系學生「雞排加珍奶」打賭爽約收場

「16人點5份披薩」被義國店家公審 同團部落客揭真相：店家有同意

彰化芬普尼蛋竟外流！龍忠蛋行：養雞場稱合格、長官放行才載

