高雄市港都警察之友會尾牙 贈警察局春節加菜金30萬元

[Newtalk新聞] 115年春節將屆，長期關心警察福利的高雄市港都警察之友會，向堅守崗位的第一線警察同仁表達最高敬意與感謝，特別辦理年終尾牙餐會，並邀請市長陳其邁到場慰問勞苦功高的警察，會中理事長黃烱輝除頒贈警察局春節加菜金新台幣30萬元，並頒發勤業務表現績優單位警察局後勤科、犯罪預防科、保安科、少年警察隊、婦幼警察隊、新興分局、三民第一分局、六龜分局等單位各1-3萬元不等之獎勵金。

黃烱輝表示，自己長期與基層員警互動密切，深知警察任務責重事繁，工作千頭萬緒，勤務之艱辛與壓力，從打擊犯罪、維護交通、處理民眾陳情到服務社區無微不至，每一件任務背後都是責任與風險交疊的挑戰，接任理事長後，便立下目標不只節慶慰問、急難救助，對勤業務表現績優單位更會頒發獎勵金，誓成為警察同仁與其家庭背後穩定而持久的支持力量。

致贈春節加菜金，不僅是佳節關懷，更是對警察同仁們不辭辛勞努力奉獻的高度肯定。黃烱輝也特別向榮調台北市政府警察局的前局長林炎田致上敬意，感謝其在高雄市任內帶領團隊積極投入各項工作，推動警政專業化、科技化的付出與辛勞。更恭喜新任局長趙瑞華返鄉服務，持續帶領警察團隊，必能讓治安、交通與為民服務工作體感更提升，警民關係更加綿密。

此外，黃烱輝非常感謝創會理事長黃清山及前任理事長薛良田多年來深耕、帶領警友會團隊打下穩健基礎，讓警友會不斷成長並擴大服務範圍，未來警友會將繼續推動更多元化的警察支持計畫，包括榮退慰問、子女獎助、心理關懷與生活支援等，讓每位警察同仁在崗位上能全力以赴，無後顧之憂，使高雄市治安、交通更穩定祥和，成為一個安全宜居幸福永續的城市。

