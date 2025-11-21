高雄市燕巢、田寮山坡地遭堆廢棄物 橋檢再聲押禁見3嫌
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導
高雄市燕巢區、田寮區某3處山坡地遭不明人士傾倒台南垃圾廢棄物，橋頭地檢署19、20日至台南、高雄搜索，查出岡山區碧紅里長李有財以及他兒子李子森、清運車司機施山正等共9人涉案重大拘提到案，繼聲押禁見業者蘇邦誠獲准，今（21）日再向法院聲押禁見李有財父子及施山正。
檢警調查，李有財父子在高雄岡山區經營侑鴻公司，並租用高雄燕巢區某處鐵皮屋作為棄置廢棄物的場地，供黃姓男子以清運車合法向台南民眾清運家戶垃圾的棄置場所，黃男再指示司機林男、沈男、馮男將貿毅公司、勗瑞公司清運的家戶垃圾載運到鐵皮屋傾倒棄置，再由李子森請蘇邦誠、施山正將廢棄物棄置於高雄市燕巢區、田寮區的山坡土地。
橋檢指出，檢察官嚴維德於11月19日指揮高雄市刑大、岡山分局、保安警察第七總隊第三大隊南區中隊、環境部環境管理署南區環境管理中心及會同高雄市政府環保局、農業部林業及自然保育署屏東分署至上開山坡地履勘，發現現場遭不法集團傾倒大量家庭生活廢棄物約數百公噸。
主任檢察官陳竹君及檢察官嚴維德指揮專案小組人員，於11月19、20日至台南、高雄搜索貿毅等公司及岡山某茶行等處，拘提傳喚蘇姓業者等多名被告到庭，並查扣重型曳引車1台、賓士轎車1台。
檢察長張春暉指出，檢方已密集強勢查緝環保犯罪，近期偵辦和山光電案、大樹區統嶺段案、美濃區案、燕巢、田寮等案件，已共羈押被告20人，扣押數十台重型機具、曳引拖車，檢察官依組織犯罪條例重罪偵辦，掃蕩廢棄物幕後核心犯罪集團。
照片來源：橋頭地檢署
爆BNT疫苗A走1億美元 吳子嘉判賠200萬 最高院廢棄發回
