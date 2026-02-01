高雄市砂崙派出所火警 濃煙、火舌猛竄！疑電線走火

高雄市砂崙派出所今（1）日中午12時許發生火警。（圖／threads@chiao_kimi016授權提供）





高雄市砂崙派出所今（1）日中午12時許傳出火警，火舌、濃煙從派出所二樓竄出，直上天際，所幸火勢在20分鐘就撲滅了，所內員警也在第一時間撤離，確認無人員受傷或受困。初判為電線走火燃燒，確切起火原因仍待調查。

消防局指出，今日中午12時25分接獲報案，指茄萣區白砂路（砂崙派出所）發生火警，消防局出動9車、22人前往救火，並於12時43分控制火勢、12時47分撲滅，確認現場無人受困及受傷。

湖內分局表示，初步研判為駐地寢室的天花板發生電線走火，導致火警，不過詳細起火原因仍待火調人員確認。

