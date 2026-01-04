高雄市社教館創意手作燈籠

高雄市立社會教育館昨（四）日於苓雅區凱旋國小舉辦「花語映光-創意手作燈籠」活動，此為社教館今年第一場親子活動，吸引不少大、小朋友在新年度的第一個星期日，共同體驗彩繪燈籠，享受手作DIY樂趣，也為即將到來的元宵節提前作準備。（見圖）

該活動主辦單位邀請陳怡勳老師蒞臨指導，陳老師帶領現場親子們組裝燈籠，並說明彩繪燈籠需要的材料及流程，接著再示範燈籠彩繪技巧，以壓克力顏料層層堆疊，繪出絢麗且綻放的花卉；陳老師也鼓勵親子們發揮創意，在燈籠上畫出喜歡的圖樣，共同創作出屬於自己風格的彩繪燈籠。主辦單位亦準備燈籠猜謎問答，讓孩子們體驗元宵節傳統文化習俗，小朋友們搶答踴躍，現場氣氛十分熱絡。

活動當日，凱旋國小陳主任及社教館姜淑菁秘書亦蒞臨與親子同歡。小朋友陸續完成燈籠彩繪，露出燦爛笑容，家長也紛紛拿起手機記錄這開心的時刻，其中就讀陽明國小一年級的溫宥恩，一大早跟爸爸、妹妹前往參加活動，宥恩很開心地介紹其所畫的燈籠，他在燈籠上寫上大大的「春」、「福」兩字，並表示會想要把燈籠放在家中客廳；就讀凱旋國小一年級的林千曦跟著爸爸、媽媽與弟弟一同參加，千曦在燈籠畫上遊戲角色、星星及月亮，也謝謝爸爸、媽媽帶她和弟弟來參加活動。

社教館秘書姜淑菁表示，很感謝凱旋國小周淑蕙校長與行政團隊提供場地及設備，也謝謝公益信託巴巴慈善基金贊助活動經費，並感謝陳怡勳老師及社教館所屬苓雅社教站志工伙伴們的付出；這場「花語映光-創意手作燈籠」活動結合了藝術、文化及生活，讓在數位科技時代成長的孩子，透過手繪燈籠過程，增進美學素養及對傳統節慶文化的認識，並從中學習繪畫技巧與色彩搭配，發揮廣闊無邊的創意，繪出獨一無二的繽紛燈籠。

社教館將持續走入社區、舉辦更多元的親子活動，希望與親子們共度寓教於樂的假日美好時光。