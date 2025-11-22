高雄市社會局響應國際終止婦女受暴日 800人參與反暴力宣導
圖說：市府副秘書長王宏榮、社會局長蔡宛芬及社區代表共同參與反暴力宣導。（圖片來源：高雄市社會局提供）
為響應「國際終止婦女受暴日」，社會局家防中心於22日在衛武營都會公園夏日大道舉辦「114年度國際終止婦女受暴日宣導暨建構性別暴力領航社區服務方案成果發表活動」，以「擁愛反暴力，鄰里齊守護」為主題，串連跨局處網絡與社區力量，共同推動暴力防治與初級預防工作。 活動以象徵性別平等與力量提升的紫絲帶意涵，由高市府副秘書長王宏榮、社會局長蔡宛芬、貴賓及社區夥伴共同傳遞紫絲帶，象徵凝聚公私協力的守護能量，一同承諾「拒絕暴力、從社區開始」啟動，共織屬於高雄的紫絲帶，並吸引超過800名親子與市民熱情參與，在輕鬆有趣的氛圍中認識家暴防治、兒少保護等重要觀念。 防止暴力須從生活周遭的觀念與行為改變做起，社會局家防中心自105年起積極推動社區初級預防工作，以「鄰里攜手、公私合作」為核心精神，結合警政、衛政、社政、教育及社區民眾，多面向協力合作，從家庭、職場、校園到社區全面布局，建構綿密的社會安全網，強化民眾防暴意識與求助能力，並鼓勵居民發揮雞婆心，使暴力止於未發之時。
圖說：高雄市社會局響應國際終止婦女受暴日，800人參與反暴力宣導。（圖片來源：高雄市社會局提供）
活動結合社會局、衛生局、警察局、教育局、毒防局等網絡單位及34個社區組織、高雄市女性權益促進會，共同展現防暴觀念融入日常生活的成果。活動現場以六大主題（親密暴力、兒少不當對待／性剝削、老人保護、性侵害／性騷擾、數位性別暴力、性別平等及身障保護）規劃親子闖關遊戲增添互動樂趣，內容豐富多元且兼具教育宣導，讓市民在遊戲中學習辨識暴力、了解通報流程與社會資源，深獲大小朋友喜愛。 為肯定第一線社區推廣者的努力，活動中特別表揚今年度6名績優的社區防暴宣講師/員。他們長期深入社區、校園與各類宣講場域中進行宣導，透過課程與活動推動暴力防治扎根，成為連結社區與資源的重要橋梁。 市府副秘書長王宏榮表示，感謝各社區運用創意，以動靜態的多元方式宣導性別暴力防治的重要性，將性別暴力的意識深植於居民心中，共同營造暴力零容忍的社區環境，並呼籲暴力無法解決問題，理性溝通，做好情緒管理，尋求有效解決方式或諮詢專業人員，遇有家庭暴力事件，可撥打110、113保護專線尋求協助，共同攜手打造友善社會環境。
更多品觀點報導
高雄高工立體停車場公廁升級有感 獲114年績優公廁「特優獎」
中油大林廠舉辦廉政講座 強化員工倫理意識與風險防範能力
其他人也在看
兒少彩繪成移動美術館! 高雄輕軌列車「童畫號」即日起上路
「還我特色公園行動聯盟」（特公盟），今（22日）下午攜手高雄捷運局，在輕軌C23龍華國小站，推出全台首創「由兒少彩繪、並由兒童命名」的輕軌列車，這列「孩子的移動美術館」命名為「童畫號」，即日起於輕軌全線行駛1個月。此次彩繪活動以一列高雄輕軌列車共5節車廂，由兒童、青少年發揮創意彩繪，他們拎著油漆刷、自由時報 ・ 1 天前
培育數位新人才 聯合大學AI教室啟用
苗栗縣副縣長邱俐俐昨二十二日下午參加國立聯合大學「AI教室啟用記者會」，在聯大「八甲」第二校區國際會議中心前廣場與聯大校長侯帝光、副校長丁川康及師生共同見證AI教室正式啟用的歷史時刻。在啟用儀式上，聯大副校長丁川康向與會者介紹AI教室的建置理念與未來應用方向，同時期盼AI教室能為聯大在人工智慧領域的課程精進、人才培育與實作能量上帶來重大助益。國立聯合大學侯帝光校長表示：「AI教室的啟用不僅象徵硬體設備升級，更代表校方在智慧創新教育上邁向新的階段。未來將持續深化跨領域課程整合，並積極與產業接軌，致力於培育具備AI應用能力與實作競爭力的新世代人才。」聯合大學校方表示，此次啟用的AI教室，採用使用者與主機分離的創新設計，學生僅需操作桌面端螢幕與輸入設備，即可透過KVMoverE ...台灣新生報 ・ 1 天前
中信盃黑豹旗》徐少樺是周思齊光復小學弟！ 最快飆145公里想拚旅外
2025年第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，今天上演16強賽事，由大溪高中以5比0完封莊敬高職，大溪高中徐少樺主投5局無失分，表現優異，尤其他老家在光復，就讀光復國小，是前中信兄弟球星周思齊的學弟。TSNA ・ 1 天前
影／育仁幼兒園歡慶40週年校慶 重返母校尋找時光記憶
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣花壇鄉育仁幼兒園於今（22）日舉辦「育仁40週年校慶」活動，盛邀歷屆互傳媒 ・ 1 天前
繼續為辛巴威鑿井 台灣不銹鋼管完成裝櫃
在辛巴威沒有不銹鋼管材，慈濟基金會這幾年在台灣找到合適廠商，製作不銹鋼管，從裁切到進貨櫃，都在高雄岡山志業園區進行，這幾天總共有5貨櫃、將近5千多支鋼管，要進海關送往辛巴威，人正好在台灣的朱金財師...大愛電視 ・ 1 天前
外送大漲價時代？ 擬訂「時薪245元」、恐轉嫁消費者
外送大漲價時代？ 擬訂「時薪245元」、恐轉嫁消費者EBC東森新聞 ・ 1 天前
十興國小、關西國中校慶 竹縣府持續挹注資源培育未來人才
【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新竹縣十興國小、關西鎮關西國中今(22)日分別舉辦「璀璨十興 戀廿彌新」2互傳媒 ・ 1 天前
建國科大歡慶60周年 校友熱情回娘家捐贈逾200萬支持母校
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化建國科技大學今（22）日舉行創校60周年校慶，校長江金山與師長們 […]觀傳媒 ・ 1 天前
獨家／互扯髮、打倒在地！ 中山區「涼麵店控蔥油餅店」亂打人
獨家／互扯髮、打倒在地！ 中山區「涼麵店控蔥油餅店」亂打人EBC東森新聞 ・ 1 天前
臺東移民節熱鬧登場 新住民新書發表綻放多元文化故事
【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】為展現臺東對新住民文化的重視與支持，臺東縣政府於今(22)日舉辦「移民節暨互傳媒 ・ 1 天前
鄭宜農氣喘「咳到幾乎不能唱」！吐真實心聲：真的不能沒有唱歌
2025北流耶誕小鎮「耶誕老公公不在家」將於12月13日起展開一連串冬季活動，其中「耶誕音樂嘉年華」集結馬念先、鄭宜農、SherryZ鄭雙雙等10組音樂人，將於12月20、21日在SUB舞台輪番登場，打造跨越爵士、搖滾、電子、獨立流行等多元風格舞台，陪伴觀眾迎接耶誕。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
奪冠卻遭取消！男學生「穿裙戴假髮」跑第一 校批不符體育精神全班遭殃
中國校園近日傳出一起引發熱議的體育競賽爭議事件。福建省廈門市松柏中學20日舉辦一場校內跑步比賽，出現了一位造型特殊的參賽者，並成功奪得了冠軍。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
全國南區環境教育成果展嘉縣登場 翁章梁當拍賣官萬元售出檜木再生家具
「全國南區社區環境教育培力、環保小學堂成果展」今天在嘉義縣政府前舉行，結合嘉有好市集「惜福感恩GO」，吸引逾4000人參加。現場舉辦再生家具拍賣會，嘉義縣長翁章梁化身拍賣官，號召現場民眾出價競標，最後分別以1萬2800元、1萬4500元賣出檜木圓桌以及古早味阿嬤檜木菜櫥。自由時報 ・ 1 天前
自由車》二寶媽曾可妡力退勁敵黃亭茵 全國公路錦標賽再度封后
本週末全國自由車公路錦標賽暨菁英排名賽，曾可妡在首日個人計時賽飆出31分34秒96，以12.15秒之差力退去年冠軍勁敵黃亭茵，第二度封后足令這位38歲媽媽車手相當開心。「數不清多少次當老二了，終於在台東第一次打敗黃亭茵！」二寶媽曾可妡上個月才在雲林全運會摔車腦震盪，不過這位Liv-VERGE車隊台中自由時報 ・ 1 天前
強力追緝惡意偷倒廢棄物集團 高市警局48小時內迅速偵破
針對不法集團鎖定高雄市偏遠山區惡意偷倒垃圾廢棄物，檢警接獲高市府主動通報後立即展開偵辦，於短短2天內迅速逮捕11名涉案嫌犯。品觀點 ・ 1 天前
「寶特瓶裝尿」放超商貨架！客人差點喝下肚 日噁男辯：心情不好
共同通信社報導，千葉警方調查發現，事件發生在今年5月24日上午約11時50分。塩澤攜帶一瓶貼有茶類標籤、實際上裝滿尿液的寶特瓶，悄悄放入便利商店的飲料架。同月26日上午，一名顧客購買了該瓶飲料，開封後立刻聞到異味，未飲用便向店家反映，由業者報警處理。事後，店家不得...CTWANT ・ 1 天前
立院三讀「直轄市固定3副市長」 蘇巧慧：因人設事 川伯：非壞事
將參選新北市長的民進黨立委蘇巧慧，不滿藍白修「地方制度法」，幫台北市副市長李四川解套選新北，開轟在野「因人設事」。對此，接班現任市長侯友宜呼聲高的副市長劉和然，出面強調，沒有「李四川條款」的問題，民眾黨主席黃國昌也口徑一致，聲稱綠營的批評，對李四川並不公平。 #新北市長#蘇巧慧#李四川東森新聞影音 ・ 1 天前
高雄輕軌彩繪列車成「移動美術館」 「童畫號」即日起上路
即時中心／綜合報導「還我特色公園行動聯盟」（特公盟）今（22）日下午攜手高雄捷運局，在輕軌C23龍華國小站，推出全台首創「由兒少彩繪、並由兒童命名」的輕軌列車，這列「孩子的移動美術館」命名為「童畫號」，即日起於輕軌全線行駛1個月。民視 ・ 1 天前
巴西前總統波索納洛遭拘留 法官憂利用守夜活動潛逃
（中央社巴西利亞22日綜合外電報導）巴西前總統波索納洛因發動政變未遂定罪，並在上訴期間遭居家軟禁，但最高法院擔心他試圖藉助兒子號召的守夜活動逃脫，認定其風險極高，今天轉為警方拘留。中央社 ・ 1 天前
9歲董宥岑「西市場的風」 奪台南文學獎優選
（中央社記者張榮祥台南22日電）第五屆葉石濤短篇小說文學獎暨第十五屆台南文學獎，今天在台南市立圖書館新總館頒獎；年僅9歲董宥岑以「西市場的風」奪得台南文學獎小品文優選，是本屆最年輕得主。中央社 ・ 1 天前