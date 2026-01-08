高雄市立大同醫院營運移轉 醫療品質顯著提升
高雄市立大同醫院與長庚醫療財團法人合作營運至今已滿一年，高市府衛生局為確保員工薪水和福利保障，協調院方加發特別獎金以彌補薪資差異，進一步提高留任員工福利；經調查，長庚醫院依合約保障員工權益，已為員工每月加薪五千元，該津貼納入年終獎金及退休金計算，全年實質增薪超過七萬元。該院為提升醫療品質，首年添購醫療設備致未達盈餘，無法分紅，經衛生局協調，院方已公告一月下旬加發特別獎金，照顧留任員工。(見圖)
衛生局今(八)日指出，大同醫院移轉後醫療品質顯著提升，該院去年四月通過衛福部健保署專家訪視，維持區域醫院保險給付等級；同年九月也完成衛福部區域醫院與教學醫院評鑑，以及緊急醫療能力評定中度級（不含高危險妊娠與新生兒）與重度級急性冠心症評定，有效穩定醫療品質與提升緊急醫療能力。重症醫療部分，已增設二十四小時兒科專科醫師急診及葉克膜、急性冠心症治療、急性腦中風處置醫療團隊，一年搶救逾百位緊急心臟疾病民眾及近四百名檢傷一、二級病況嚴重兒童生命，提升區域性急重症醫療服務能力。
此外，首年門診服務達二十五萬八千九百三十四人次，急診服務四萬四千三百五十人次，住院服務五萬九千五百一十二人日；針對弱勢就醫，大同醫院提供七十歲以上長者就醫免收門、急診掛號費，以及低收入戶與身心障礙者門、急診就醫全免掛號費，以及部分負擔補助。總計去年全年補助七十歲以上長者共九萬四千一百六十二人次，補助低收入戶與身心障礙者共八萬八千一百六十二人次，全面照顧在地的長輩及廣大弱勢族群。
衛生局表示，依合約留任員工的工資、年終獎金及紅利盈餘獎金皆依照原高醫制度，惟高市府為關懷留任員工權益，自去年十二月卅一日起與一百零五位留任員工關懷訪談，逐一瞭解其對於薪資結構、福利待遇及相關勞動條件意見，以為後續督導院方改善重要依據，針對盈餘紅利獎金未能發放，衛生局訪談並逐一錄案調查，面對留任員工受限合約依原有盈餘分紅制度，但今年醫院未有盈餘而未能領取分紅獎金，衛生局積極協調院方，七日公告將加發特別獎金，照顧留任同仁。
長庚法人依約對留任員工每人每月加發五千元津貼，並納入年終獎金計算基礎及提撥退休金，均明確列入經常性薪資所得，全年實質加發超過七萬元；留任員工亦沿用原有福利措施及就醫優待，特休日數亦依約採計高醫服務年資，確保年資不中斷，更依約依法協助二十八名定期契約人員轉任不定期契約人員，依法提撥退休金及提高薪資待遇，提升勞動權益。
衛生局強調，高市府將持續監督院方履行契約責任，確保員工薪水與福利提升，並提升醫療服務績效，守護民眾健康。
