高雄市立社會教育館與大雄診所、大家聯合診所簽署合作備忘錄 攜手守護健康傳遞幸福能量

為感謝志工長期無怨無悔的付出，高雄市立社會教育館於五日在演講廳隆重舉辦「合作備忘錄簽署儀式」，由館長黃昭誌與大雄診所、大家聯合診所顏大鈞醫師共同簽署，象徵教育、醫療、社會公益攜手合作，讓守護民眾心靈、健康社會穩定的力量，匯聚交流，在高雄交織出幸福與關懷的光，讓愛轉動。(見圖)

主辦單位今(六)日說明，者次合作，高雄市立社會教育館員工及各社會教育工作站志工，凡至大雄診所或大家聯合診所就診時，皆可享有掛號費減免五十元優惠，以實際行動向長期奉獻的教育志工致敬，另更捐贈十萬元，供社教館改善設施設備。

顏大鈞醫師長年秉持「醫者仁心、仁術並行」的信念，不僅醫術精湛、醫德高尚，更有一顆熱心公益的善良之心；多年來，他積極投入社會公益，捐贈救護車守護生命、設置監視器維護社區安全，參與寒冬送暖、捐贈白米幫助弱勢，以具體行動實踐「取之於社會，用之於社會」的信念。他常說，行醫不只是治病，更是治心；只要社會更健康，醫療的意義才更完整。

顏醫師並深切體認到社會教育館長年致力於推動文化、公民素養和社會公益，但設施設備逐漸老舊、急需更新，特別捐贈新臺幣十萬元，協助館方改善硬體環境，讓更多民眾能在安全、舒適的空間中學習與成長。

顏大鈞醫師表示，社教館的志工朋友們多年來默默付出，不求回報，只求奉獻，他們在教育的第一線播種善與愛，這樣的精神讓人敬佩；醫療與教育同樣是「療癒」的力量，一個治身體，一個治心靈，能與社教館合作，非常美好且深具社會公益。

館長黃昭誌指出，能在國際志工日這天簽署合作備忘錄，別具意義。志工是城市最溫柔的力量，他們不求名、不求利，只求付出；而顏院長的善行與仁心，正是這份精神最好的呼應。大雄診所與大家聯合診所的投入，不只是醫療資源的分享，更是心靈層面的支持。當教育的力量遇上醫療的仁心還有志工的愛，幸福的能量就此誕生。

該活動特別邀請許多社教館與社教站的志工們一同到場見證，共享這份榮耀與感動；透過現場的溫馨互動，讓每一位志工都能感受到自身服務被重視與肯定。

志工代表謝美麗提到，代表志工見證大雄診所對社教館的愛心捐助，還提供減免五十元掛號費嘉惠志工伙伴們，此時此刻，我要向大雄診所顏院長、社教館館長與所有主管表達最誠摯的謝意，謝謝您們，讓我們在有生之年仍能夠為社會盡一份心力，讓生活在奉獻中變得更有色彩、更有價值。

這場簽約儀式不僅是一份合作，更是一場公益與良善的連結；當「大雄」遇上「平安熊」，那份守護健康、傳遞幸福的心意，就在高雄這座城市溫柔蔓延。未來，社教館將持續積極連結企業、醫療與教育界，努力邁向幸福城市，讓善的循環持續發光，讓社會更祥和與穩定。