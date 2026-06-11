高雄市立空中大學與高雄市原住民族部落大學召開兩校交流會議 共創合作共榮新篇章
高雄市立空中大學與高雄市原住民族部落大學於今(十一)日召開兩校合作交流會議，會中達成多項協議，包括配合部落大學轉型，擴大課程規畫，採九大面向課程，做滾動式調整對應；配合原住民長照需求，由高雄空大申請開辦原住民長照進修專班，辦理相關長照研習或先修課程；安排兩校教師交流，以利對應課程之銜接配合；並特別針對原鄉學生家長加強招生，提升招生成效。(見圖)
兩校合作交流會議今日上午在高雄空大舉行，由陳月端校長率行政、教學主管與高市府原住民事務委員會陳海雲主任秘書及多位部大校務推動委員共同出席，雙方對談交流氣氛融洽，順利達成多項協議；其中，最重要的是因應部落大學中央一一五年轉型計畫，配合調整「原住民族文化創意產業學分學程」；部落大學課程將由昔日基本型四大學程課程，轉型為研習類課程九大面向及學程類課程，九大面向分為傳統文化領域（含文藝美學、族語文學、生命哲學、永續發展、民族社會面向）及智慧創新領域（含數位應用、產創行銷、健康促進、智慧科技創新應用面向）兩大類，目前高雄空大已匡列九十門課程、二百二十八學分供部大對應。
陳月端校長表示，高雄空大將全力配合部大轉型需求，依轉型方向滾動式調整修改課程地圖，並在課程和師資上全力支援，希望達到兩校合作共榮的成果；對於招生成效之提升，則採納委員建議，兩校將特別針對原鄉學生家長進行招生宣傳。
陳月端強調，高雄空大長期致力推動教育平權與終身學習，並持續關注原住民族教育需求，校方積極推動原住民學生免學分費政策，獲高雄市長陳其邁大力支持並經市政會議通過，自一一三學年度第二學期起，凡具原住民身分且就讀該校攻讀第一個學士學位者，均可享有學分費全額補助，希望降低學習門檻，鼓勵更多原住民族朋友透過高等教育充實自我、拓展職涯發展機會，實踐教育平權與終身學習理念。
為讓高等教育資源深入原鄉，高雄空大自一一三學年度起開辦「原民市政行銷專班」，以部落產業經濟及原鄉區政行銷為主軸，規劃符合在地需求的客製化課程，目前已於桃源區成立寶來班，並跨縣市於臺東縣達仁鄉開設達仁班，協助原住民族學員提升專業知能與地方發展量能。
在學生支持方面，高雄空大積極爭取設置「原住民學生資源中心」，並已獲教育部核定通過，預計於今年七月一日正式成立，未來將提供原住民族學生學習輔導、文化推廣、就業與職涯發展諮詢，以及校內外資源整合等服務，建構更完整的支持網絡，協助學生安心就學與多元發展。
此外，在原住民長照進修需求方面，部大陳海雲主任秘書提到，希望高雄空大開設原住民長照相關培訓課程，以利高雄市長期照顧服務員或從事相關工作之族人提升專業知能，並達成在職進修目的。她說，因應原住民族社會福利與長期照顧服務需求日益提升，高雄市目前已設有三十二個文化健康站，亟需培育及提升具專業知能之原民人才；為強化原住民族相關服務量能，建議結合高雄空大健康管理與促進學系，開設部落大學原住民長照進修專班，或相關長照研習課程，以及相關長照學分以利進修學習等。
高雄空大校長陳月端回應，高雄空大將全力向衛福部爭取開設長照相關培訓課程之資格，也會開設長照相關研習課程，以及在健管系開設長照相關學分課程，供有意從事長照服務的原住民有學習的管道；此外，未來兩校將持續深化與部落大學的合作，辦理兩校教師及行政人員之交流，以利課程銜接及合力招生。高雄空大於重要活動及慶典時，也將邀請原民會代表、部大委員及部落耆老等共襄盛舉。
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