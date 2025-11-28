高雄市立空大參訪高雄港 台灣港務公司導覽揭示「科技碼頭」新風貌

高雄市立空中大學師生參訪高雄港，透過專業導覽探索高雄港「科技碼頭」的全新定位。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

台灣港務公司二十八日安排高雄市立空中大學師生參訪高雄港，透過專業導覽與實地遊港行程，深入認識高雄港的地理條件、歷史變遷與最新的科技應用在碼頭。

此次參訪由台灣港務公司公共事務處資深副處長陳慧宜、高雄港務分公司秘書處經理周進男及媒體聯絡人許容維聯合接待，帶領學員探索高雄港「科技碼頭」的全新定位。

台灣港務公司指出，高雄港擁有得天獨厚的「天時與地利」。由於內港潮差極小、港區腹地廣大且航道水深穩定，高雄港自開港以來即具備發展多功能港埠的優勢，能同時兼容貨櫃、散雜貨、郵輪及修造船等多元業務，是臺灣最重要的國際商港之一。

為因應全球智慧物流與港埠科技化的新趨勢，港務公司近年推動「科技碼頭」概念，整合高雄港 130 多個碼頭資源，並結合原香蕉碼頭打造「科技 AIoT 園區」。該園區導入智慧監控、無人載具、物聯網感測設備等科技應用，象徵傳統港口向高科技智慧港口轉型的重要里程碑，也成為高雄港獨有的特色亮點。

活動當天，空大師生搭乘台灣港務公司遊港船隻，沿途觀看各類碼頭的運作景象，包含貨櫃裝卸機具、修造船廠區、港區倉儲配置等，透過現場專業講解更清楚了解高雄港的發展脈絡與全球海運中的角色。許多來自大眾傳播學系的學生也表示，此次是第一次以「媒體」與「產業觀察者」的角度踏入港區，讓他們對港口運作與城市歷史有全新的視野。

台灣港務公司表示，高雄港不僅是南台灣的重要經濟命脈，更承載城市文化與歷史記憶。此次參訪活動希望讓學生們看見港區轉型後的新面貌，並透過遊港體驗認識智慧化港口的實際運作。未來也將持續推動產官學合作，讓更多學生走進港口、了解海運產業，共同見證高雄港邁向智慧港埠的全新時代。