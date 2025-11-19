高雄市立醫院管理中心跨領域治理 打造韌性醫療網

高市衛生局所屬「市立醫院管理中心委員會」十八日召開十一月會議，由召集人、國立中山大學副校長許博欽主持，九家市立醫院院長及報告代表均出席，針對醫療品質、公衛責任、經營管理、列管重大事件與產學合作進度提出成果與檢討，充分展現醫院管理中心在市立醫院體系中扮演的核心治理角色，有效推動醫療品質提升與醫療平權。(見圖)

「市立醫院管理中心委員會」今(十九)日說明，各醫院於公共衛生與危機應變表現亮眼，包括「登革熱疑似個案二十四小時內通報比率」、「自殺防治線上通報完成率」以及「長照方案人員具備預立醫療照護諮商資格」等均達100%目標；在癌症防治與篩檢追蹤方面，各院表現穩定，其中鳳山、小港與聯合醫院針對陽性個案的追蹤率皆達標；子宮頸癌追蹤率部分，鳳山、小港與民生醫院達到甚至超過93%，展現市立醫院於早期發現、早期治療的積極作為。

廣告 廣告

該會議也關注智慧醫療與資訊系統整合進度，民生醫院導入高雄榮總資訊系統案已獲核准，並正進行系統介接，未來將成為市立醫院智慧醫療重要基礎；委員會強調，透過AI輔助診斷、智慧排床、慢性病風險評估、出院準備計畫等技術，可大幅提升醫療效率與民眾就醫體驗；此外，針對有外界反映之候藥時間問題，醫院也妥善檢討改善，經調整人力與排班，平均候藥時間由二十六分鐘改善至十七分鐘，縮短約35%，展現以民眾體驗為核心的改善成果。

許博欽召集人表示，市立醫院不僅是醫療機構，更承擔高雄市公共衛生與危機應變的第一線任務，醫院管理中心的功能在於跨領域專業整合與精準治理，透過制度化監督與透明的績效指標，引導各院穩健營運、提升醫療品質並強化公共衛生韌性。他強調，讓民眾感受到更安全、平等、可近的醫療，是醫管中心努力的核心目標。

民生醫院與中山大學、臺灣大學合作案也於這次會議報告進度，內容涵蓋臨床研究、健康管理、智慧醫療技術導入、教學與人才培育等領域；合作目標是協助民生醫院升級為區域級教學醫院，並通過中度級急救責任醫院評鑑，強化市立醫院於研究與臨床上的整體量能。

針對社會矚目醫療事件，委員會持續要求院方提出改善計畫。院方已針對管制藥品領用、帳冊管理與藥師調劑流程提出調整，以確保管理即時性並避免再度疏漏。醫管中心提到，治理重點在於「即時追蹤、系統改善、責任落實」，並非事後補救，而是確保市立醫院在公共責任與法規遵循上做到標準一致。

衛生局強調，在許博欽召集人引領下，市立醫院管理中心透過嚴謹監督、跨領域整合與持續創新，已成為高雄醫療體系的重要支柱；未來將持續協助各院在智慧醫療、醫療品質、醫療平權與公共衛生韌性四大面向持續前進，打造更安全、更公平、更具韌性的城市醫療安全網，確保每位民眾都能獲得高品質與可近的醫療照護。