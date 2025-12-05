高雄市第二屆食農教育推動會啟動 跨局處合作成果亮眼

高市府四日於高雄翰品酒店召開「高雄市食農教育推動會第二屆第一次會議」，由王宏榮副秘書長主持，並頒發第二屆委員聘書，正式宣告高雄食農教育推動機制邁入新階段，這次會議除延續第一屆基礎，更完整呈現高市府近三年於校園、社區、觀光旅遊與國際交流層面推動成果，同時公布明年度「高雄市食農教育成果發表會」初步規劃，展現高雄打造全齡食農城市的高度企圖。

高市府今(五)日說明，高雄推動食農教育始終以跨局處協力為核心，農業局自一○七年起系統性深耕校園食農教育，截至一一四年已累積七十件教材與教案，逐步建構以永續飲食、在地農漁產業與淨零排放為主軸的教學模式，協助學童理解食物來源，深化對家鄉產業價值認同。

衛生局與高雄市農漁會亦積極推動高齡食農教育，一一四年於全市社區據點舉辦六十四場營養與均衡飲食課程，並與農會綠色照顧站合作舉辦五十五場食農活動，成功將食農教育由校園延伸至銀髮族群，成為促進健康飲食與健康老齡化的重要推手。

文化局則於圖書館總館及各分館，依據地方農業特色辦理市集、書展、講座、繪本導讀、走讀等多元活動，年參與人次突破九萬；觀光局亦將食農融入旅遊推廣，推出「野趣東高雄小旅行」、「海線潮旅行」等體驗行程，並於日韓觀光推介活動中與農業局合作展示高雄市農產，使食農教育成功與觀光行銷接軌。

在國際合作上，高雄與日本八王子市交流更成為推動亮點。今年媒合高雄金鑽鳳梨供應八王子市三十八所國中、約一萬五千名學生午餐，並由對方製作教材介紹高雄產地特色，高雄亦製作鳳梨生產及分級影片，展現「從產地到餐桌」過程，使食農教育成為深化台日情誼的橋梁。

該會議中亦提出明年度「高雄市食農教育成果發表會」構想，將以「出發！尋找食農大秘寶：我的高雄漫遊記」為主題，串連全市食農亮點場域，沿大眾運輸系統設計探索動線，邀請民眾走進校園、農村、市集與博物館，實地接觸食農故事；該成果展將整合高市府各局處亮點成果、校園課程作品、永續飲食與多元文化展示，並設置食農市集與講座，打造屬於高雄、全民共襄盛舉的年度盛典。

王宏榮副秘書長強調，第二屆推動會啟動象徵高雄食農教育將更全面深入，未來高市府持續強化跨局處協作，完善校園、社區與產業鏈結，同時積極迎接農業部縣市食農教育評比，展現高雄獨特的飲食文化與土地精神；期盼透過成果展讓更多民眾參與，共同落實「懂吃、會選、支持家鄉產業」的生活態度，讓食農教育成為高雄永續發展的城市底蘊。