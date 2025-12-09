高雄市第3季新增房貸低於5000件 僅去年同期六成

今年第三季高雄市新增房貸不足五千件。(記者侯承旭攝)

〔記者侯承旭／高雄報導〕根據財團法人聯合徵信中心統計，今年第3季高雄市新增房貸僅4807件，數量僅有去年同期的60%。

去年第3季高雄市的新增房貸件數達7990件、平均鑑估值1273.9萬元、平均貸款利率2.28%，今年第3季的新增房貸只剩下4807件，只剩下去年同期的60.1%，平均鑑估值降為1214.6萬元、平均貸款利率調升至2.48%。高雄市已經連續兩季的新增房貸件數均低於5000件。

房仲人士指出，央行去年第3季祭出更嚴格的房貸信用管制後，高雄房市的投資客明顯退場，成交量也持續萎縮，從去年第4季起每季的成交量逐季衰退，尤其今年還有美國關稅、地緣衝突等因素，都不利房市，高雄市今年第3季的新增房貸件數是今年以來最低，且房價有微幅下調，各行政區的衝擊幅度都不同，但整體房貸利率卻是走升，對有意購屋者的壓力並沒有減輕，買方可趁此時機多看、多選，議價空間也較大。

