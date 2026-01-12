高雄市管樂團《狂想台灣》以交響語彙建構在地聽覺地圖

高雄市管樂團年度製作《狂想台灣》，訂三月二十九日在衛武營國家藝術文化中心音樂廳演出。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

高雄市管樂團年度製作《狂想台灣》，由樂團音樂總監王戰指揮，聚焦旅美作曲家楊元碩的原創管樂作品，訂三月二十九日在衛武營國家藝術文化中心音樂廳演出；樂團指出，音樂會主軸在於探索西洋管樂器的聲響實驗，以及台灣人文地理的音樂化轉譯，其中以單簧管運用特殊技法模擬傳統嗩吶音色的嘗試，以及描寫阿里山林業鐵路與尋親故事的敘事樂章，為本次演出的核心焦點。

本次演出曲目展現了當代管樂作品在配器手法上的創新，其中《嗩笛狂想》系列作品備受矚目，作曲家楊元碩在該作中挑戰西洋木管樂器的性能極限，要求單簧管演奏者運用滑音及泛音列控制等現代演奏技巧，模擬台灣傳統樂器「嗩吶」的高亢聲線與特殊轉音。

作曲家楊元碩指出，其創作理念在於紀錄台灣土地的各種面貌，從嘉義布袋港的漁村生活（《布袋進行曲》）到對疫情期間社會互助的觀察（《善良永在》），皆試圖在古典音樂的形式架構下，保留台灣特有的文化溫度。

樂團指出，透過此種「擬聲」手法，樂團將在嚴謹的編制中，重構《西遊記》孫悟空的角色性格及台灣廟會慶典的節奏律動。此舉除了突破大眾對單簧管音色的既定認知，亦展現了西洋管樂團演繹東方民俗音樂素材時的張力。

除技巧層面的展現，音樂會亦著重於「地景音樂」的建構。《42號隧道的故事》與《忽明忽暗之間》，取材自紐西蘭父親費爾於阿里山尋找失蹤愛子魯本的真實社會事件，以及阿里山林鐵獨有的螺旋登山路段景觀。

樂團表示，這類具備敘事性的管樂作品，考驗樂團在力度變化與聲部平衡上的控制能力。樂團將透過配器色彩的轉換，模擬高山雲霧的流動感及火車穿梭隧道的明暗光影，將具體的地理空間與抽象的情感記憶，轉化為具備國際語彙的管樂篇章。

高雄市管樂團近年致力於推廣精緻管樂藝術，並連續入選國藝會「Taiwan Top」演藝團隊；本次製作全場演繹楊元碩的作品，旨在透過在地樂團的視角，深化台灣原創管樂作品的詮釋基礎。