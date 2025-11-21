高雄市綠委挺高市早苗 鼓勵民眾赴日本觀光

（中央社記者林敬殷台北21日電）日本首相高市早苗「台灣有事」說，引爆中國不滿，抗議抵制動作頻頻。總統賴清德昨天食用日本水產品力挺，多位高雄市民進黨立委今天以「高市挺高市」為號召，品嚐日本蘋果、柿子及橘子，並鼓勵民眾赴日觀光，用實際行動相挺日本。

民進黨立委邱議瑩上午在立法院與同黨立委許智傑、黃捷、李柏毅及林楚茵舉行「高市挺高市」記者會。

邱議瑩指出，值此日本有事之際，台灣身為日本最佳盟友，大家可以做什麼，幫日本度過難關。

邱議瑩提出力挺日本4支箭的建議，包括民眾可將政府普發現金1萬元用於赴日旅遊，呼籲國籍航空推出千元折價券，觀光署與日本官方合作推出更多旅遊方案，高雄市政府官方和民間團體，全部動起來，研議赴日旅遊補貼方案，拜會各觀光部會、民間航空業者一起相挺「日本有事」。

許智傑表示，日本長期挺台，從賴總統公開吃日本水產，到高市早苗贈送的小物，都象徵雙方深厚情誼。高雄鳳山保安堂有全世界唯一的安倍銅像，高市早苗也在當選前造訪，台日互挺是既有基礎。

林楚茵說，現在是台日深化經貿與產業合作的最佳時機，面對動輒以經濟威脅手段相逼的高風險國家，台灣更應分散風險、擴大合作。日本前首相安倍過去品嚐鳳梨力挺台灣面對中國抵制農產品的制裁手段，今天台灣也要展現「吃人一口，還人一斗」精神。

針對賴總統吃日本水產大力挺日，邱議瑩表示，這就跟當初台灣農產受到中國抵制時，安倍第一時間吃鳳梨是一樣道理。製造爭端、引起紛爭是中國，動不動用制裁手段的是中國，絕對不是台灣跟日本。台日都是和平愛好者，所以日本有事，就是台灣有事，兄弟姊妹情誼大家互相支援、幫忙，互相關心。

許智傑說，日本朝野政黨都支持高市早苗言論，呼籲在野黨一起支持，這是國跟國之間尊嚴的問題。李柏毅指出，高雄電影節過去曾遭中國封殺，如今日本因為挺台遭制裁，處境與當年高雄相似，高雄立委更應站出來表態相挺。

黃捷則認為，高市早苗對台灣的支持十分重要，台灣不能讓日本孤單。台日合作的深化，無論在經濟或城市外交上，都能共同抵禦中國動用經濟作為武器威脅的手段。（編輯：蘇志宗）1141121