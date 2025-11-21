高雄市綠委發起「高市挺高市」 邱議瑩「普發1萬去日旅遊」 喊話國航推千元折價券

台北市 / 林彥廷 綜合報導

日本首相高市早苗的「台灣有事」說引發中日關係緊張，中國方面更發動經濟方面反制。對此，高雄市民進黨立委邱議瑩及許智傑、黃捷、李柏毅、林楚茵等人今（21）日召開「高市挺高市 台灣挺日本 記者會」，鼓勵民眾可以用普發1萬前往日本旅遊。

邱議瑩表示，這幾天新聞上可以看到，中國針對高市早苗「台灣有事」一說，發動一連串的經濟制裁，包括要求中國人不得到日本旅遊，導致日本旅遊業面臨重大影響。這時候日本受到中國大量攻擊的時候，趁這個機會再次向日本伸出援手，告訴日本朋友「日本有事台灣有事」。

廣告 廣告

邱議瑩說，台灣過去在311大地震時，第一時間對日本伸出援助，每次到日本旅遊的時候，很多日本人知道是台灣旅客，都會給予很大的感謝，台日友好的情誼此時應該要再度充分展現。

邱議瑩提到，今天邀請幾位委員，都是從高雄出來的，今天發動高市挺高市，高市早苗是我們的好朋友，也是台灣的好朋友，也呼籲台灣民眾，近期普發1萬可以到日本旅遊。

邱議瑩也呼籲國籍航空，也能發動1千元折價券鼓勵民眾到日本旅遊。觀光署與日本官方合作推出更多旅遊方案。台灣應該在第一時間伸出援手，讓台日友好持續發展。

許智傑說，日本長期挺台，大家互相支持，賴總統昨天吃日本水產、壽司表示支持日本，自己也是吃壽司、買水產表達支持，而高雄鳳山保安堂有全世界唯一的安倍銅像，高市早苗也在當選前造訪。

李柏毅提到，高雄在馬英九政府時期舉辦電影節被中國團客抵制，同樣的事情也將發生在日本，提早認清恐怖朋友的關係，中國觀光客雖然仍佔最多，而2023年以來，台、韓、美的觀光客不斷提升。

黃捷表示，高市早苗的說法是對台灣非常重大的表態，非常感謝高市早苗大力挺台灣，台灣絕對不能讓日本孤單，會用行動給予回報。現在中國對日本的手段過去台灣都遭遇過，希望這個時候能用行動表達對日本的支持，讓大家知道台灣日本在區域和平第一線最堅定的盟友。

林楚茵說，總統挺日本，日本的媒體也看到了，有網友分享東急電鐵的新聞報導，上面寫的是「台灣總統賴清德」，日本挺台灣是從整體認同給予台灣最堅實的支持。

林楚茵，國民黨立委竟然還喊出「只要台灣沒事日本也沒事」，過去台灣挺日本事沒有在分朝野的，希望台灣挺日本能夠學習日本，朝野共同一起。

林楚茵，此時此刻要展現「吃人一口，還人一斗」，過去日本長期台日友好，現在就是展現台灣人人情味、挺日本的心，不只民間一起來，也呼籲政府能夠在產業上、經貿上等合作更深化。

原始連結







更多華視新聞報導

民進黨高雄市長初選 參選人公布影片打形象戰

賴清德吃壽司力挺日本 謝龍介：有點詞不達意、建議改吃沙西米

林佳龍突表態挺林岱樺 詹江村驚：丞相起風出大事了！

