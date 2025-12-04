高雄市總預算付委 陳其邁：盼議會加速審查

▲高雄市長陳其邁說，希望議會加速審查預算。(圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 高雄市議會國民黨團日前拒絕總預算交付審查，經過近1個月的協商交涉，排定美濃大峽谷、垃圾山等環境爭議事件專案報告，國民黨今日上午同意總預算交付議會，後續進入委員會審查。對此，高雄市長陳其邁今（4）日表示，希望議會能夠加速地來審查預算，讓府會合作，高雄更進步。

高雄市議會11月11日進行高雄市府115年度總預算交付審查等議程，國民黨議員不滿市政及市府團隊狀況連連，帶著抗議布條霸占主席台癱瘓議事，一度爆發口角及拉扯。當日總預算付委未成，議會無法審查明年度預算。

高市議會今天進行「宣讀議案及交付」議程，議長康裕成表示，在黨團協商後，程序委員會變更議程，敲定12月8、9兩日及10日上午「二、三讀會」議程變更為「分組審查」。12月10日下午為「有關涉及廢棄物清理法、土石採取法相關案件後續精進作為」專案報告，國民黨今日上午同意總預算交付議會，後續進入委員會審查。

陳其邁稍早受訪時表示，要特別感謝議會能夠順利付委預算的審查，尤其裡面很多包括市府的重大建設，或者是社會福利，以及相關的這些公共服務，都至關重要。尤其像輕軌的預算，或者是都市的面貌，包括我們的公園、道路等，這些預算都是我們非常多的基礎建設所需要的經費。

陳其邁說，希望議會能夠盡速地來進行審查，如果有需要市府來做說明的，我們一定十分地樂意。尤其高雄也正處在城市轉型跟產業轉型的關鍵時期，我們也希望說一些新興的資本支出，像一些重大的交通、經濟的建設計畫，也能夠獲得議會的支持。

陳其邁說，因為這些新興的計畫是一定要通過議會的審議，這個預算才可以動支。所以也希望說高雄的建設不能停，也希望議會能夠加速地來審查預算，讓府會合作，高雄更進步。

