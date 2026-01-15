高雄市續祭出面額50元的「2026商圈夜市優惠券」

高雄市續祭出面額五十元的「二０二六商圈夜市優惠券」。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

為了迎接來自全球的E.L.F.，高雄市政府祭出面額五十元的「二０二六商圈夜市優惠券」，樂迷們憑指定演唱會票根即可至捷運左營、美麗島及巨蛋等站點進行兌換，並能馬上用於在地四十多處商圈夜市和四百多家合作店家消費使用，邀請歌迷粉絲跟隨偶像的足跡，深入探索高雄大街小巷及美食小吃，開啟一場專屬粉絲的城市冒險。

韓國傳奇男團SUPER JUNIOR慶祝出道廿週年世界巡演《SUPER SHOW 10》即將於一月廿三日起至廿五日，在高雄巨蛋連唱三天，號稱「灶咖男團」與高雄情誼深厚，成員多次來台期間，常被粉絲目擊現身高雄街頭，自在享受美食與愜意生活，堪稱最熟門熟路的韓星代表，

高雄市經發局長廖泰翔表示，為了讓更多樂迷朋友也能同步領略港都魅力，持續推出商圈夜市優惠券活動，並精心網羅高雄知名夜市小吃、在地老字號以及人氣話題餐廳等各式店家，打造最完整的美食地圖，相約前來朝聖、打卡偶像同款美食，用味蕾留下專屬於自己的城市回憶。

經發局指出，歌迷們目前持有各款「二０二五商圈夜市優惠券」的使用期限， 都至今年二０二六年二月廿八日，提醒大家看完演唱會後，也別忘了在期限內拿著優惠券，繼續解鎖更多港都美食。更多資訊，請隨時關注商圈夜市優惠券官網或經發局粉絲團。