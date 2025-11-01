高雄市美濃、旗山及路竹戶政共同舉辦教育訓練 充實專業服務民眾
【記者 宋祥霖／高雄 報導】為持續精進戶政人員的專業素養與提升為民服務效能，美濃、旗山及路竹戶政所於昨日聯合舉辦「談如何訂立遺囑」講座，邀集鄰近戶政所及機關人員參與。透過系統化課程與專業講解，不僅增進親屬及繼承相關知識，更藉由交流互動，充實專業以利為民服務。
本次講座特邀法律實務專家洪志青律師主講。洪律師畢業於國立臺灣大學法律學系，並取得同校法律研究所民商法組碩士學位，在民事法律領域具有深厚基礎與豐富經驗。
講座中，洪律師以深入淺出的方式，詳細剖析各種親屬、繼承及遺囑訂立的法律程序、效力要件及常見的法律誤區。特別是，他結合多個實際案例，並現場示範自書遺囑的正確書寫方式及各種繼承態樣，使平日面對民眾洽辦繼承、公證等業務的戶政同仁，能更清楚、精確地掌握如何協助民眾以合法、有效的方式處理死亡登記、戶籍謄本等等。
主辦單位表示，隨著社會結構變化，民眾對於遺囑及財產傳承的諮詢需求增加，透過此次專業講座，不僅提升了戶政人員的專業知能，更能確保在第一線為民眾提供更精確、完善的諮詢服務，有效預防未來可能發生的法律糾紛。
遺囑是在立遺囑人死亡後，用來處理遺產分配的法律文件，預立遺囑不僅能減少紛爭，也能避免意外降臨時內心有遺憾。（圖：記者宋祥霖翻攝）
