高雄市老公寓房價走跌 總價中位數守住400萬關卡

〔記者侯承旭／高雄報導〕受高雄市整體房市交易清淡影響，原本有特定買家偏愛的老公寓，成交價明顯走跌，今年第3季的成交總價中位數跌回400萬元。根據內政部實價登錄統計，全國今年第3季無車位公寓成交總價中位數從上一季的720萬元上漲至780萬元，但高雄市的無車位公寓成交總價中位數，則從上一季的450萬元逆勢跌至第3季的400萬元，成交總價光一季就跌了11%。近幾年高雄市老公寓受到房市熱絡而吸引買盤，價格水漲船高，無車位公寓成交總價中位數從2022年第2季的375萬元一路走揚，2023年第2季突破400萬元大關，至今年第2季進一步攀高至450萬元高點，今年第3季則跌回400萬元，又回到2年前的水位。房仲人士分析，市場上的公寓動輒30年以上屋齡，地段及生活機能較優，且擁有公設比低、格局方正、坪數大、單價低的優勢，還有都更的潛在誘因，在房價飆漲的年代，老公寓確實是另一種不錯的置產選擇，但仍有管線老舊、爬樓梯練腿力等成本必須考量；受到大樓產品量縮價跌影響，作為置產第二選擇的老公寓自然受衝擊，除非特定區位的口碑社區仍有價格支撐外，多數老公寓都面臨下跌壓力。

