高雄市肉品市場今日恢復拍賣 價格穩定供應充足

鍾和風/高雄報導

自今（7）日零時起，恢復毛豬拍賣、屠宰。高雄市4大肉品市場今日截至下午拍賣結束，平均交易價格與去年同期及禁宰前行情相比，整體均價略增約（100.5元/公斤），市場秩序平穩。據拍賣市場表示，今日拍賣交易熱絡，拍賣頭數增加，後續交易日行情仍需觀察，並適時配合政策調控進豬頭數。

高雄市肉品市場今日恢復拍賣。(圖/農業局提供)

農業局表示今日本市四大肉品批發市場毛豬拍賣總量達 4,573頭，因須消化禁運禁宰前各豬場滯留豬隻，較平日增加約3成。整體交易均價，不但比去年同期價格增加，甚至略高於先前缺豬調節時的價格，顯示國人對本國內溫體豬肉的支持及喜愛。此外，市場也持續按照中央規定落實相關防疫指引，對進出車輛與場區清潔消毒，確保防疫安全與作業順利。

市府會持續觀注拍賣價格，有關禁運禁宰15日積累的滯場豬，中央農業部目前每週召開調節會議，以確保市場出豬秩序與價格穩定。農業局表示，將配合中央總量管制政策，輔導本市各肉品市場調節供應；若豬價明顯下跌，中央也將啟動冷凍分流機制，由冷凍廠協助屠宰凍存，以降低跌價壓力，維護養豬產業穩定發展與消費市場秩序。