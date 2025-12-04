高雄市舉辦114年第四場聯合海葬 以自然方式完成生命告別

高市府於三日舉辦一一四年第四場聯合海葬，家屬於追思會中共同緬懷先人，儀式和平溫暖，迄今已有一百零三位先行者參加聯合海葬，顯示環保自然葬逐漸成為民眾選項之一。(見圖)

主辦單位今(四)日說明，高雄市聯合海葬自一一三年開辦以來，秉持「尊重生命、回歸自然」的理念，提供包含火化、骨灰細化暫厝、接駁與船舶等全程免費服務協助家屬完成告別儀式；參與者不需承擔龐大的費用與傳統祭祀上的繁瑣程序，也能以更環保的方式延續親人遺願。

這次追思會於第一殯儀館景行廳舉行，家屬藉由照片、文字與默禱表達思念，在寧靜的氛圍中為親人送上最後祝福；透過海葬，逝者的身影不再受限於碑塔，而是以更貼近自然的方式延續生命，藉由定期舉行追思儀式，讓自然葬觀念更深入民眾日常。

高市府民政局閻青智局長表示，聯合海葬象徵回歸自然、放下執念，也減輕土地使用壓力，符合永續殯葬精神，高市府亦將持續推廣海葬、樹葬與植存等自然葬法，期盼民眾在面對生命告別時有更多兼具環保與尊嚴的選擇。