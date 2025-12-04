高雄市衛生局出大包道歉！「人為錯誤」致台灣鯛魚排藥檢超10倍

記者高珞曦／綜合報導

高雄市政府衛生局日前在全聯「台灣鯛魚排」檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」（enrofloxacin），事件出現驚人反轉，高市衛生局4日說明，內部調查發現檢驗科內部儀器設定條件遭更改，這項「人為電腦設定錯誤」導致測量值放大10倍，正確結果應為「未檢出」。

高雄市政府衛生局4日發布新聞稿指出，針對本局11月26日檢出全聯「台灣鯛魚排」產品動物用藥「恩氟喹啉羧酸」（enrofloxacin）一案疑義，今日經內部調查因檢驗科內部儀器品管紀錄正常，惟設定條件遭更改，致使最終檢驗計算結果為「不合格」，此操作人員為故意或過失，衛生局已主動移送檢調釐清。

衛生局說明，關於台灣鯛魚排檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」一案，經衛生局主動釐清發現為人為錯誤，檢驗值因人為電腦設定錯誤而放大十倍，正確結果應為「未檢出」。此異常事件於發現第一時間通報中央主管機關食藥署，衛生局並深入追查，確認此為單一事件，之前並未有電腦設定更動紀錄。

衛生局今向口湖漁類生產合作社、全聯與受影響消費者誠摯致歉，並依法追究相關人員責任。相關損失賠償事宜衛生局將與全聯及業者主動協調，衛生局已將全案送司法調查以釐清原因，應負之責絕不迴避。

