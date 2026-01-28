高雄市衛生局年節食品抽驗皆合規 今日三鳳中街年貨擴大聯合稽查抽檢把關

【互傳媒／記者 宋天來／ 高雄 報導】農曆春節將至，高雄市政府衛生局為維護市民食的安全，近期針對超市、量販店、市場、製造業及知名年菜餐廳等34家業者抽驗稽查，總計抽驗91件皆符合規定。為進一步把關年節食品，今（28）日會同行國處消保官、農業局、經發局及衛生福利部食品藥物管理署、經濟部標檢局，前往三鳳中街聯合稽查，現場查核業者食材保存、販售場所衛生及食品標示，同時示範自行研製過氧化氫、皂黃試劑進行豆製品快篩檢查，有需求民眾可逕向各區衛生所索取。

衛生局指出，此次年節食品擴大稽查共檢驗91件，包含即食食品24件、肉品及其加工品19件、水產及其加工品13件、新鮮蔬果13件、烘焙製品7件、豆製品6件、麵製品5件及糕粿4件，檢驗項目包括衛生標準、食品添加物、動物用藥、農藥殘留等項目，結果皆符合規定。

此外，衛生局抽查10家年菜餐廳業者，依「食品良好衛生規範準則」查核其作業環境、定型化契約、食材來源文件保存及食品標示等項目，查核結果皆符合規定。

衛生局提醒民眾採購年節食品時，應把握 「五不原則」，包括標示不清不買、過於鮮豔不買、有異味不買、來源不明者不買、有破損不買。同時呼籲民眾無論是自行烹調年菜或至餐廳圍爐用餐，都要把握「五要原則」預防食品中毒：

(一)要洗手：調理前後澈底洗淨雙手，如有傷口要以不透水層包紮。

(二)要新鮮：食材要新鮮，用水要衛生。

(三)要生熟食分開：處理生熟食需使用不同器具，避免交叉污染。

(四)要澈底加熱：食品充分加熱才會消滅病菌。

(五)要注意保存溫度：冷藏須7度C以下凍結點以上；冷凍須負18度C以下。

衛生局表示，年節期間市府物價小組將持續關注春節應景商品的物價波動，以保障消費者權益，如業者有不合理漲價情形可直撥1999或1950消費者服務專線反映。民眾如有食品衛生問題，可電洽衛生局食品衛生科（07-7134000轉食品衛生科）。（圖：記者宋天來翻攝）