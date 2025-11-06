高雄市衛生局推菸害防制推理遊戲教具 懸疑解謎引導學生認知菸害

高市衛生局舉辦《校園迷霧事件簿》教具發布會，盼有效宣導菸害防制。 （記者王正平攝）

記者王正平／高雄報導

為貼近學生族群，有效宣導菸害防制，高雄市衛生局聯合教育局及毒品防制局等局處，六日舉辦《校園迷霧事件簿：勇氣出擊，找出真相》宣導教具發布記者會，展現跨局處攜手守護青少年健康的決心，現場衛生福利部國民健康署代表亦到場表達支持並有深受學生喜愛的知名網紅「三個麻瓜」及「TACO老師—墨力全開」驚喜現身，與出席的多所高中師生共同體驗，氣氛熱烈。

《校園迷霧事件簿：勇氣出擊，找出真相》菸害防制宣導教具，以校園故事為背景，讓學生化身偵探角色，透過蒐集線索與推理解謎，逐步揭開電子煙背後的真相，在趣味中學習健康與法律觀念；將發放至高雄市所轄國、高中，鼓勵教師融入課堂或社團活動推廣，打造健康無菸校園文化。

廣告 廣告

衛生局王小星副局長表示，含有尼古丁、甲醛、丙烯醛等有害物質的電子煙卻以「新潮」、「無害」假象滲入校園，對青少年健康造成新的威脅；推出《校園迷霧事件簿》菸害防制教具以「寓教於樂」為核心，融合校園故事、懸疑解謎與角色互動設計，引導學生主動學習破解菸害的真相，培養拒菸意識與健康行動力，讓防制教育更貼近數位原生世代。

衛生局指出，《校園迷霧事件簿》遊戲過程，每位玩家須蒐集線索、推理真相，逐步揭開電子煙行銷的假象與法律風險；例如劇中「你一口、我一口」分享電子煙的情節，實際上已觸犯《菸害防制法》，提供者最高可處新臺幣二十五萬元罰鍰，吸食者亦各自違法，最高可罰一萬元。

現場參與的三民家商學生表示，原來電子煙不是水蒸氣，而是會讓人上癮、甚至危害健康的化學煙霧；左營高中翁豪將主任教官也回饋指出，這套教具不僅能活化課堂，還能促進學生自主學習與同儕討論，是極具教育潛力的教材，未來衛生局持續結合新媒體與青年創意，擴大推動「無菸校園、健康世代」理念，深化校園健康文化扎根，讓拒菸不只是規範，更成為青少年生活的一部分。