高雄市衛生局為台灣鯛魚排錯誤檢驗鄭重致歉

圖說：衛生局黃志中局長（中）、潘炤穎副局長（左）、檢驗科林學慶科長（右）召開記者會說明。（圖片來源：高雄市衛生局提供）

高雄市衛生局4日晚間點緊急召開記者會，說明11月26日檢出全聯「台灣鯛魚排」產品動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」一案疑義，由衛生局長黃志中、副局長潘炤穎、檢驗科長林學慶共同出席召開記者會說明，衛生局表示，經內部調查因檢驗科內部儀器品管紀錄正常，惟設定條件遭更改，致使最終檢驗計算結果為「不合格」，此操作人員為故意或過失，衛生局已主動移送檢調釐清。

衛生局說明，關於台灣鯛魚排檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」一案，經衛生局主動釐清發現為人為錯誤，檢驗值因人為電腦設定錯誤而放大十倍，正確結果應為「未檢出」。此異常事件於發現第一時間通報中央主管機關食藥署，衛生局並深入追查，確認此為單一事件，之前並未有電腦設定更動紀錄。

衛生局今天向口湖漁類生產合作社、全聯與受影響消費者誠摯致歉，並依法追究相關人員責任。相關損失賠償事宜衛生局將與全聯及業者主動協調，衛生局已將全案送司法調查以釐清原因，應負之責絕不迴避。

