高雄市衛生局舉辦 「雄營養‧健康軟食力料理競賽」
記者王正平／高雄報導
因應高齡化社會長者及特殊口腔者多元化飲食需求，高雄市衛生局首次舉辦 「雄營養‧健康軟食力料理競賽」，經初審選出十組優秀隊伍，八日於國立高雄餐旅大學舉行決賽，現場料理一道符合台灣飲食質地標準「七級容易咬軟質食」，且含未精製全穀雜糧、豆魚蛋肉、蔬菜三大類食材的特色料理，得獎料理色香味俱全且創意十足，顛覆長者餐「只求軟爛」刻板印象，展現軟食料理也能兼顧美味與美學的新風貌。
本次競賽吸引許多市民與餐飲業者踴躍報名，經初審書面審查選出十組隊伍進入決賽，最終冠軍由地瓜薯來堡隊獲得，亞軍及季軍分別由樹德高級家事職業學校的珍銀養隊及麻吉好姊妹隊摘下，充分展現軟食料理兼具營養、美味與創意的無限可能。
奪冠的「地瓜薯來堡隊」是ㄧ對年輕的姊妹，分享靈感來自去年離世祖母的照顧經驗，祖母因牙口、吞嚥的限制，只能吃千遍一律的軟爛飲食，此次參賽運用在地當季食材設計七彩繽紛的質地調整料理，希望長者也能開心享用健康美味料理。
衛生局王小星副局長表示，隨著高齡化社會來臨，許多長者及正接受牙齒矯正治療者、咀嚼困難者常面臨「想吃卻吃不下」的困擾，質地調整飲食能改善進食困難並維持營養攝取，「軟食料理」正是兼顧健康與美味的關鍵。她強調，軟食不僅適合長者，更是符合牙口特殊需求族群的健康飲食選擇，讓大家都能享有「好入口、好味道、好營養」的餐食。
王小星指出，衛生局已在旗山、彌陀、林園、大社成立四處社區營養推廣分中心，預計擴展至九處，建立多元、綿密的社區營養網絡，這次競賽成果代表高雄推動高齡友善飲食與全民營養健康政策上的用心與努力，期望藉此將營養觀念從餐桌開始向外擴散，讓更多家庭與社區都能受惠。
