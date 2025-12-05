高雄市衛生局誤檢害慘台灣鯛養殖戶 國民黨團要求陳其邁「全額賠償漁民」

針對高雄市衛生局出包，國民黨立院黨團今天（5日）舉行記者會要求高雄市府公布完整調查結果，並對受到商譽、收入損害的漁民一個交代。（圖／國民黨立院黨團提供）

由雲林口湖漁類生產合作社供應全聯販售的「台灣鯛魚排」，上月底被高雄市衛生局檢出禁藥，直到昨天，高雄市衛生局才坦認誤檢。對此，國民黨立院黨團今天（5日）舉行記者會要求高雄市府公布完整調查結果，並對受到商譽、收入損害的漁民一個交代，且高雄市長陳其邁也必須全額賠償漁民損失。

國民黨立院黨團書記長羅智強在會中指出，當高雄市政府公布烏龍檢驗報告時，雲林口湖合作社漁民就馬上找了公正第三方，提出未使用違法藥物的清白證明，但當時高雄市政府卻說漁民檢驗的魚種，是不同批號。高雄市政府不先回頭檢視自己檢驗否有問題，而是先去否定辛苦的漁民所養殖的魚種。

羅智強指出，雲林縣口湖合作社販售的台灣鯛，過去口碑、信譽卓著，深受消費者信任，如今卻被高雄市政府糟蹋，難道陳其邁在高雄市做任何事情，因為是溫暖的市長、華麗的政府，所以沒人敢去監督？

國民黨立委張嘉郡痛批，高雄市政府處理台灣鯛檢驗案失當，強調這不是可以用「小疏忽」帶過的錯誤。她指出，高市府先公告全聯販售台灣鯛驗出禁藥，後又承認是「電腦設定遭人為更改」導致誤判，造成全聯全台下架、雲林口湖合作社被貼上「有問題」標籤，但漁民第一時間自費送第三方檢驗證明「完全未檢出」，還是被官方否定，處置粗糙。

張嘉郡提到，高市府拖到12月4日晚間才倉促開記者會承認烏龍，前後長達一週讓台灣鯛變成「毒魚」，漁民名譽、生計受重創，訂單取消、漁獲滯銷，損失真實存在，「不是一句道歉就能帶過」。張嘉郡也要求高市府應主動與養殖戶、合作社協調補償並徹底檢討制度，避免食安烏龍重演。



