高雄市衛生局開罰了！民生醫院5例本土登革熱 積水藏孑孓孳生釀禍

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

衛生局人員針對院區周邊區域，加緊登革熱防治清消。高雄市衛生局提供

高雄市立民生醫院爆發院內登革熱群聚感染，累計5名住院病患確診，感染來源至今仍待釐清。高雄市衛生局調查發現，院區露台排水槽及地面凹洞積水處查獲病媒蚊孑孓，認定院方未落實孳生源清除，因此依法開罰1萬5000元。由於確診個案集中在6樓病房，院方已緊急實施病房「只出不進」管制、病患分流隔離及全面噴藥消毒，全力防堵疫情擴散。

衛生局指出，指標個案為78歲女性，5月29日至6月10日期間曾住院治療，6月11日因發燒、頭暈、噁心等症狀再度就醫，經檢驗確診感染登革熱第二型病毒。院方連夜擴大篩檢6樓病房，又在相鄰病室發現4名陽性個案，形成院內群聚感染。

廣告 廣告

高雄市立民生醫院出現登革熱群聚感染疫情，目前已有5人確診，感染源仍不明。高雄市衛生局提供

由於5名患者感染源仍不明，衛生局立即啟動緊急防疫機制，截至12日中午已完成131人採檢。目前確診者均集中在6樓3間病室，皆為住院病患，其中3人年齡介於79歲至91歲，正接受治療中。

民生醫院針對登革熱疫情擴大採檢。高雄市衛生局提供

衛生局分析，民生醫院身為高雄市指定傳染病應變醫院，平時肩負登革熱疑似及確診個案收治工作，加上近期連日降雨，導致露台排水槽及地面凹洞出現積水情形，進一步查獲孑孓孳生，讓院內局部區域登革熱風險升高，這也是院方遭裁罰1萬5000元的主因。

衛生局人員針對院區周邊區域，加緊登革熱防治清消。高雄市衛生局提供

為防堵疫情擴散，民生醫院即日起實施病房降載，採取「只出不進」管制措施，並將6樓病患移至其他樓層進行防蚊隔離，同步展開全院滅蚊、噴藥及孳生源清除作業。衛生局也持續進行疫調擴採、環境整頓及化學防治，全力追查感染源，避免疫情向社區擴散。



回到原文

更多鏡報報導

台中狂鄰自家裝「10多支監視器」死盯！1年報復性檢舉56次 她慘噴20萬罰單崩潰提告

「我嚇到不知道了！」目睹愛孫慘遭垃圾車輾斃 外婆崩潰跪地痛哭

砍死郵差不是臨時起意？嫌犯父爆「卸貨噪音」恩怨：我們求了很多年都沒用

嘟嘟車上演活春宮？情侶「忘情交纏」畫面瘋傳 遭警約談辯：是在跳舞