高雄市衛生局首度完成碳健檢獲頒外部查證聲明

英國標準協會杜莉副協理 (右二)至衛生局授予溫室氣體查證聲明書，由王副局長小星(右一)代表領證。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

為響應二０五０淨零排放目標，高雄市衛生局十三日表示，已完成二０二四年度溫室氣體盤查，並成功取得國際公信機構BSI（英國標準協會）的外部查證聲明，是高雄市各公部門第三家成功取得國際認證機關；這份「碳健檢報告」不僅展現了衛生局透明管理碳排放的決心，更為高雄市公共衛生體系的綠色轉型立下重要里程碑。

衛生局指出，二０二四年被訂定為溫室氣體盤查基準年，旨在透過科學量化手段，確實掌握衛生行政業務中的排放源，這次盤查組織邊界為衛生行政大樓及長照中心1至3樓東側及十樓。根據報告結果，衛生局二０二四年全年度溫室氣體總排放量為一五八二公噸CO2e，最主要的排放來源為「能源間接排放」（外購電力），佔總量約六十六點七％，顯示辦公空間的電力節約將是未來減碳的核心方向。

有別於一般行政機關，衛生局特別針對公衛業務特性進行深度盤查。在直接排放方面，除公務車輛，亦盤查防疫相關業務，將登革熱防疫噴藥作業所使用的汽油噴藥機納入監測。

此外，在供應鏈管理上，報告也涵蓋了疫苗運輸、登革熱快篩試劑配送以及感染性醫療廢棄物的清運與焚化處理，確保在守護市民健康的同時，也能精確計算出每一份公衛資源對環境產生的影響。

衛生局表示，透過這次查證不僅建立了一套可信賴的碳排資料庫，更履行了對環境永續的承諾，目標是於二０三０年達成減量三成，並全力衝刺二０五０年淨零排放，接軌國際標準，落實永續承諾。