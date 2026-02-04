高雄市觀光協會與日本藤澤市觀光協會 簽署友好協議

圖說：高雄市觀光協會與日本藤澤市觀光協會2026馬年簽署友好協議。（圖片來源：高雄市觀光協會提供）

為促進台日觀光合作與城市交流，高雄市觀光協會攜手與日本神奈川縣藤澤市觀光協會於2月3日正式簽署友好協議，簽署儀式由藤澤市觀光協會會長湯淺裕一率團，並於高雄市政府觀光局長高閔琳見證下，與高雄市觀光協會理事長陳毓志及相關代表共同於馬年新年的開始簽下友好協議，場面隆重，象徵雙方合作關係邁入全新里程碑，拓展旅遊新契機。

廣告 廣告

高雄市觀光協會理事長陳毓志表示，雙方自去（2025）年3月首次正式交流以來，逐步建立良好互動基礎，同年5月更透過交流晚宴深化合作共識；12月在高雄市觀光協會協助下，由高雄市國小學生創作的600個燈籠於藤澤市燈籠節活動中展出，不僅展現城市文化交流的溫度，也讓台日民眾看見彼此城市的創意與情誼。

圖說：高雄市觀光協會與日本藤澤市觀光協會簽署友好協議，高雄市觀光局長高閔琳擔任見證人。（圖片來源：高雄市觀光協會提供）

除文化交流外，藤澤市觀光協會亦實際參與高雄大型觀光活動行銷，於「高雄冬日遊樂園」期間設攤推廣藤澤市觀光特色，向高雄市民與國內外遊客介紹藤澤市旅遊資源，展現雙方觀光交流已由理念合作，進一步落實為具體行動。

藤澤市與高雄同樣兼具自然景觀、歷史文化與現代城市活力，觀光資源各具特色。未來，雙方將在旅遊推廣、城市行銷、觀光活動及相關產業交流等面向持續深化合作，透過官方與民間攜手，促進雙向旅遊發展，共創台日觀光交流的長期夥伴關係與雙贏成果。

更多品觀點報導

社會局暖心迎新春 陪伴監護兒少提前感受年節團圓

北高400公里單車行響應世界癌症日 陳其邁迎希望車隊倡議健康台灣

