高雄市計程車春節加成2/13至2/22日共10天 原運價再加50元

農曆春節即將到來，高市府交通局今(七)日表示，一一五年高雄市計程車春節加成自二月十三至廿二日共十天，除原日、夜間運價（夜間十一時至凌晨六時加二成）計費外，每趟次再加收五十元，由於計費表已納有春節加成功能，請民眾依跳表金額支付車資。(見圖)

為體恤計程車司機農曆春節期間持續提供服務的辛勞，高雄市依往例實施春節運價加成，實施期間為二月十三日凌晨零時至二月廿二日夜間十二時止，共計十日。

另外，交通局也製作春節期間運價加成紙卡，提供高雄市計程車相關公（工）會及合作社等協助發送司機張貼，讓乘客一上車就能清楚了解春節期間的收費方式。

廣告 廣告

交通局提醒，搭乘計程車時司機須依規定按表收費，民眾下車前可向司機索取乘車證明，保障自身權益，如遇司機用喊價方式、未依跳表收費，可記下搭乘時間、地點及車號、司機姓名等向高市府二十四小時服務專線申訴（一九九九），一旦查證屬實，將依公路法第七十七條規定，裁處九千元至九萬元罰鍰。

交通局也呼籲，春節期間民眾返鄉、走春或出遊搭車需求增加，計程車司機須按錶收費，以免遭重罰得不償失；民眾若有搭乘計程車需求，交通局貼心提供高雄市績優計程車隊叫車資訊，相關內容歡迎上交通局（https://www.tbkc.gov.tw）網站便民服務查詢。