高雄市警察局訴願與撤銷案件暴增 法制局長：因為洗錢防制法

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〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市近半年1167件訴願案件中，警察類270件最多，審議後撤銷87件也是各類最高，引發市議員李眉蓁關切。高雄市法制局長王世芳答詢說明，因為洗錢防制法。

李眉蓁引述法制局業務報告，近半年1167件訴願案中，警察類270件是各機關最多，遠遠高於環保局76件、衛生局63件；而警察類訴願經審議後撤銷87件，同樣是總撤銷287件中比例最高，好奇警察類訴願、撤銷件數為何激增？質疑是否跟裁罰預算有關？

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王世芳說明，主要是洗錢防制法規定，若非基於一般商業行為、親友間信賴關係等正當理由，把帳戶交給他人使用後若帳戶有不明資金，恐涉及他人消費行為被詐騙，一旦警方接獲舉發就會處理，後續經檢調釐清後撤銷，因查獲案件多、撤銷案也多，所以訴願與撤銷案也增加。

李眉蓁指出，服務處接獲民眾陳情，民眾疑因私人糾紛被報復，遭檢舉帳戶有問題，結果警察馬上將帳戶列為警示戶，她質疑警察常常還沒弄清楚狀況就先列警示戶，造成當事人生活不方便，引發民怨，且一旦進入法院審理，過程相當冗長，造成民眾困擾，要求法制局應協助。

王世芳答詢說，每年針對訴願撤銷案件較多的機關，會派人實地一對一輔導，探詢作業程序上哪裡出問題並協助解決，針對議員反映，會再跟警局討論。

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