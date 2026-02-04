高雄市議員初選登記首日5人完成 林哲弘生日登記同步發布競選歌曲拚年輕票

【互傳媒／記者 范家豪／高雄 報導】 民進黨2026年直轄市議員提名初選候選人登記作業今（2/4）日開跑，依民進黨高雄市黨部公布的登記情況，首日共有5人完成登記，分布在第3、第5、第6、第10與第11選區。值得注意的是，投入第六選區（鼓山、旗津、鹽埕）黨內初選的林哲弘，今天不僅完成登記，當天正逢生日，更同步發表競選主題曲，試圖以「行程走基層、內容走社群」的節奏，搶先拉開初選戰線。

根據民進黨高雄市黨部「2026年高雄市議員選舉 民進黨黨內提名初選登記情況一覽」資料，2月4日完成登記者包括：第三選區黃秋娥（現任、女性）、第五選區黃飛鳳（現任、女性）、第六選區林哲弘、第十選區鄭光峰（現任）、第十一選區李雨庭（現任、女性）；合計5人。

林哲弘在完成登記後表示，生日這天選擇「正式出發」，是提醒自己把每一天都當作承諾的起點；同時發布競選歌曲，希望用更直覺、更多年輕人願意停下來聽的方式，讓選民快速理解他的理念與在地關懷。他也強調，接下來仍以走訪選區、傾聽民意與提出可落地的政見為主軸，並透過短影音與社群內容，讓更多新朋友認識他的服務與行動。