高雄市議會借鏡紐約經驗行銷高雄

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

高雄市議會美國城市參訪團，拜會我駐紐約台北經濟文化辦事處。（記者 吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議會議長康裕成，率美國城市參訪團前往紐約，拜會我駐紐約台北經濟文化辦事處拜會，副處長張麗賢代表接待。訪團實地體驗紐約公共運輸系統運作，並就城市外交、僑務工作、國際交流及地方城市合作等議題與駐處深入交換意見。

高雄市議會美國城市參訪團，拜會駐紐約辦事處，也感受紐約NBA熱潮，議長康裕成表示，希望能借鏡紐約經驗，也讓高雄在世界城市網絡找到新座標。

高雄市議會美國城市參訪團，拜會我駐紐約台北經濟文化辦事處。（記者 吳文欽翻攝）

張麗賢副處長表示，紐約是全球金融重鎮，更因聯合國總部設於此地，使駐處肩負推動台灣國際參與的重要任務，大紐約地區約有15萬名台僑，許多工作仰賴僑胞長期協助與支持，展現海外台灣人彼此扶持的情誼。

廣告 廣告

她也分享駐處日常工作，包括協助台灣與美國地方政府、民間團體交流，如高雄之前和橘郡簽訂姊妹市，以及推動7月26日將於大都會球場舉辦的「台灣日」活動等，希望透過文化與體育交流，讓更多國際友人認識台灣。

議長康裕成表示，高雄長期重視城市外交與國際交流，未來更期待借重駐處累積的國際經驗與人脈網絡，協助高雄拓展更多實質交流機會；參訪團也前往紐約公共圖書館參訪，今年適逢美國獨立250週年及六月驕傲月，而紐約尼克隊睽違27年重返NBA總冠軍賽，團員齊聚觀看轉播，親身感受職業運動帶來的震撼與感動。