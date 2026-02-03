高雄市議會春節敬軍！場面難得 前後任八軍團指揮官齊聚

【記者凃建豐／高雄報導】高雄市議會2日舉辦115年春節敬軍活動，陸軍司令部上將司令呂坤修，與現任陸軍八軍團中將指揮官劉暐欣同台，前後任八軍團指揮官齊聚，場面難得。議長康裕成感謝並肯定國軍戍守台灣，是安定民心不可或缺的角色。

康議長率江瑞鴻議員向陸軍司令部上將司令呂坤修及駐地海、陸、空三軍致敬；市長陳其邁原也率市府工務局長楊欽富、原民會主委洪羽珊、水利局代理局長蔡義勳及兵役處處長謝健成出席向國軍致意。

康議長致詞時，特別歡迎呂司令「回娘家」出席餐會，她感到特別榮幸。康議長也代表高雄市議會及市民朋友，向所有保家衛國的國軍弟兄表達尊敬與感謝。

她說，國軍不僅在風災時第一時間投入支援與協助，近年國際局勢變化快速，國軍弟兄面對不斷升溫的軍事壓力，始終堅守崗位、日夜戒備，戍守高雄、守護台灣，是安定社會民心的重要角色。

陸軍八軍團中將指揮官劉暐欣則感謝康議長對國軍的支持，強調將延續呂司令過去在八軍團服務期間所奠定的良好基礎，「只要有八軍團在，美麗的家園由我們守護」。

陳市長表示，近期陸續推動左營海軍相關改造計畫，期盼國軍弟兄姊妹在前線守衛家園，後方就交由市府支援，對國軍的感謝盡在不言中。

議會並針對陸軍八軍團指揮部、海軍艦隊指揮部、空軍防空暨飛彈指揮部、憲兵204指揮部、海軍陸戰隊指揮部、南區後備指揮部、高雄市後備指揮部、陸軍步兵訓練指揮部、高雄憲兵隊等單位，頒發60萬元慰勞金，向所有勞苦功高的國軍弟兄致敬。

