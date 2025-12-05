高雄市議會社政委員會議員勘新客家文化園區。 記者 吳文欽攝

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議會社政委員會，5日前往新客家文化園區進行實地考察，關注園區內閒置多年的演藝廳現況，要求管理單位提出具體修繕與活化方案，避免公有資源持續荒廢。

高雄市議會由第一召集人鍾易仲議員，與陸淑美、吳利成、黃香菽等議員一同前往勘查，認為園區既是城市文化推廣的重要場域，卻因設施損壞未獲及時修繕，使整體使用率偏低，不僅浪費資源，也影響園區發展定位。

要求市府與客委會提出明確時程與改善方向，並可與民間團體合作，以多元模式活化營運，吸引更多市民及藝文團隊進駐，讓園區人氣與文化深度同步提升。

廣告 廣告

高雄市議會社政委員會議員勘新客家文化園區。 記者 吳文欽攝

客委會表示，新客家文化園區為高雄推動客家文化的重要據點，其中造型獨特、以菸葉意象打造屋頂的演藝廳，設置約360席座位，原為客家藝文展演平台，但場館長期未維護，露台腐蝕漏水、屋頂天溝積水滲入、舞台受損等問題，致使場地不具表演功能，長年無法成功招租，空間閒置至今。

客委會進一步指出，目前已積極向中央爭取經費，以重新進行空間規劃設計，初步構想將演藝廳轉型為多功能場域，規劃為傳習教室、客家特色商店等複合式使用空間，以提升效能並回應民眾需求。