高雄市議會第4屆第10次臨時會閉幕 陳其邁市長率市府團隊感謝致意

高雄市議會第四屆第十次臨時會今(十二)日閉幕，高雄市長陳其邁率領市府團隊鞠躬感謝議會的監督與支持，盼府會持續合作為高雄努力，並由議長康裕成敲下議事槌宣告臨時會結束。(見圖)

議長康裕成表示，高雄市議會今日舉行臨時會閉幕，歷經定期大會八十天及三次臨時會二十八天，共計一百零八天、長達二百六十二小時的嚴格審議，正式三讀通過高雄市政府一一五年度總預算案；康議長也特別感謝市府團隊與全體議員在漫長審議過程中的辛勞與體諒，強調高雄的建設腳步不能停歇，府會與議會將持續共同努力，確保各項市政建設如期推動，讓城市繼續向前邁進。

此外， 配合澄清湖整建與高爾夫球場果嶺區開放，高市府邀請國內外知名藝術家進駐創作，陳其邁指出，這次展出包括台灣藝術家尹子潔、張騰遠及英國藝術家痞子路克（Filthy Luker）的作品，分別推出《仙女圈》、《果嶺大眼睛》、《章魚來襲》及《鸚鵡模仿術-高爾夫球》等裝置藝術，歡迎民眾造訪澄清湖及果嶺自然公園時，除體驗大草皮的生物多樣性外，亦能感受濃厚的藝術與人文氣息。

最後，陳其邁特別介紹痞子路克的《章魚來襲》，隨風飄動的觸手栩栩如生，展現生動活潑的視覺效果；他並熱情歡迎民眾多加利用大眾運輸工具前往，親身感受澄清湖與果嶺自然公園的獨特魅力。