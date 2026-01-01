高雄市議會與市府共同舉辦升旗典禮 迎接115年

圖說：高市議會與市府元旦舉辦升旗典禮陪伴市民迎接115年。（圖片來源：高雄市議會提供） 高雄市議會攜手高雄市政府舉辦「躍動高雄、智慧共榮」中華民國115年元旦升旗典禮，議長康裕成率議員陪伴市民迎接嶄新的115年；展望新年，康議長盼陳其邁市長及市府團隊把握剩餘任期繼續拚，留下對啊值得驕傲的成績單。

議會連續15年舉辦元旦升旗典禮，已成為每年初和市民的重要約定，議長康率張漢忠、吳銘賜、邱俊憲、湯詠瑜、李雨庭、何權峰、林智鴻、李雅慧、黃飛鳳及鄭安秝等議員及李順進議員服務團隊，和市民共聚文化中心圓形廣場，迎接新年的到來。

圖說：高市議會與市府元旦舉辦升旗典禮，現場有海軍陸戰隊、雄女、四維國小合唱團等單位表演。（圖片來源：高雄市議會提供）

清晨天未亮，已有上萬民眾到場卡位及搶排丙午年馬年限量一卡通，現場洋溢蓬勃生機。升旗典禮表演節目亦相當吸睛，包括高雄女中樂儀隊、海軍陸戰隊整齊劃一的精彩演出外，深受市民喜愛的國軍寶寶們，也帶來活力四射的演出。

議長康裕成致詞時，細數自111年底上任至今，超過1100個日子，在府會攜手努力下，高雄變得更加智慧創新，也更具魅力，她和市民朋友為身為高雄人感到光榮和驕傲。

圖說：新的一年，城議長康裕成提醒市府團隊一樣要上緊發條。。（圖片來源：高雄市議會提供）

她特別提醒市長陳其邁及市府團隊「任期不到最後一天，都不算結束」，要求上緊發條，把握最後一年繼續「緊、緊、緊」，落實交通建設、產業招商、淨零減碳及長照托育等重大市政，為市民留下值得驕傲的成績單。

陳其邁致詞時，首先感謝這幾年來不斷給予市府團隊最大督促、監督力量及支持各項建設的市議會，不分黨派共同為高雄的進步而努力。其次，他感謝高雄的立委們在國會替高雄爭取重大建設的預算，不停地南北奔波，守住高雄的利益。

迎接丙午馬年，祈福儀式將夢幻的旋轉木馬搬上檯面，由議長及市長共同按下「躍動高雄」、「智慧共榮」啟動鈕，伴隨木馬轉動，象徵新的一年帶來好運與幸福。

圖說：高市議會與市府元旦舉辦升旗典禮。（圖片來源：高雄市議會提供）

