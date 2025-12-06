高雄市議會與雄中校友桌球對決見證情誼。(記者吳文欽攝)

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議會6日上演一場別開生面的桌球友誼賽。前檢察總長、議會法律顧問江惠民律師率高雄中學校友會桌球社社員到訪，向議會提出友誼賽挑戰，議長康裕成派出議會桌球隊好手迎戰，隨著小白球在一來一回激戰，雙方情誼也跟著加溫。

前檢察總長江惠民率19位橫跨醫界、法律界、工程界與教育界等領域的雄中校友會桌球社社員前來議會展開友誼賽；議會隊今年分別獲得全國地方議會議長盃男子團體亞軍、女子團體殿軍，實力不容小覷。

友誼賽每場各分五點、採取五戰三勝制，雙方你來我往、攻守精采，康議長親臨現場，化身啦啦隊?雙方加油打氣。她還逗趣的說，看到今天出賽選手陣容，就覺得高雄市議會一定會贏，會私下請議會隊手下留情，未來才有下一場友誼賽的機會，引發全場哄堂大笑。

前檢察總長江惠民律師感謝康議長舉辦友誼賽，並提供優質場地和貼心服務，他與隊員還致贈康議長雄中校友桌球社的球衣，期待未來有更多以球會友的機會。桌球讓彼此放下職務與身份，以最純粹的方式互動，康議長期待能一起推廣這股「愛運動」的風氣，增進健康、凝聚情感。