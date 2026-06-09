高雄市議會首訪澳洲紅土市 將全力爭取成為高雄姊妹市

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高雄市議會首訪澳洲紅土市，

爭取成為高雄姊妹市。（記者 吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議會副議長曾俊傑率領的澳洲城市交流參訪團有突破性成果，成為第一個踏上澳洲紅土市政廳的台灣地方議會，主動開啟交流之窗，參訪團將努力為高雄爭取締結為新姊妹市。

高雄市議會12名跨黨派議員8日拜會澳洲昆士蘭紅土市，紅土市喬絲‧米契爾（Jos Mitchell）市長因病請長假，由朱莉‧塔爾蒂（Julie Talty）副市長率團隊接待。紅土市過去多次派員來台參與智慧城市展與亞太城市高峰會，並透過全球智慧城市聯盟，與台灣建立良好互動。

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塔爾蒂副市長對第一個到訪紅土市的台灣地方議會表達歡迎，並表示，2032年奧運將在布里斯本舉行，擁有美麗港灣與海岸的紅土市，將主辦輕艇激流項目，歡迎高雄優秀選手前來集訓交流，也期待更多台灣民眾到訪觀賽與觀光。

高雄市議會首訪澳洲紅土市，

爭取成為高雄姊妹市。（記者 吳文欽翻攝）

副議長曾俊傑指出，高雄和紅土市可藉由推動智慧城市與淨零碳排等共同目標，二座城市都是港灣城市，擁有最美的港灣與海岸，尤其高雄還發展遊艇觀光及製造產業，希望彼此分享城市治理經驗。

塔爾蒂副市長也分享紅土市盛產各式酒類，卻不產威士忌，過去訪台時特別喜歡台灣威士忌；曾俊傑隨即致贈一瓶葛瑪蘭威士忌，並笑稱「這是未來很好的投資合作契機」，現場氣氛更加熱絡。