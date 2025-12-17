高雄市財政負擔逾五千億 白喬茵促市府審慎運用預算

市議員白喬茵表示，最近議會正在進行明年度總預算審查，市府送來的一疊疊預算書，背後代表的不僅是數字加減，更是對高雄未來的承諾與負擔。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員白喬茵十七日表示，最近議會正在進行明年度總預算審查，市府送來的一疊疊預算書，背後代表的不僅是數字加減，更是對高雄未來的承諾與負擔。

白喬茵說，雖然市府團隊總是對外宣稱「連續四年零舉借」，但實際上，在二千二百九十一億元的法定債務以外，還有「自償性債務」以及向基金調度的「隱藏性債務」壓著我們。

白喬茵指出，根據審計部一一三年度的決算報告，高雄市的總體財政實際負擔已經超過五千一百七十八億元，光是明年，市府就要編列高達卅億元來還利息，若這卅億元如果拿來做長照、做托育，能造福多少家庭？可惜現在得統統繳進銀行裡。

白喬茵認為，面對這麼龐大的債務壓力，我們真的沒有揮霍的本錢，希望市府在財政艱困的治理環境下，能加倍珍惜每一筆錢，除了積極地開源節流，也盡力避免局處橫向溝通失靈造成資源內耗的情形，在有限的預算裡做明智且有效率的安排。