高雄市購屋壓力略降 房貸負擔率仍高於4成

高雄市的房貸負擔率仍高於4成。(記者侯承旭攝)

〔記者侯承旭／高雄報導〕內政部公布今年第2季的房價負擔能力，高雄市的房價所得比為9.61倍，房貸負擔率為41.93%，均比今年第1季微降，民眾的購屋壓力稍微舒緩。

今年第2季全國的房價所得比為9.89倍、房貸負擔率43.12%，高雄市的數據都比全國平均值略低。房價所得比代表購置一戶住宅相對於家戶一年可支配所得之倍數，房貸負擔率代表購置住宅之每月應償還房貸本利和占家戶每月可支配所得的比例，比例越高則房價負擔能力越低。

去年第3季時，高雄市的房價所得比為10.59倍、房貸負擔率45.80%，是民眾購屋壓力最沉重的階段，一般家庭要不吃不喝10.59年才能購置住宅。隨著央行祭出房貸信用管制後，持續上漲的房價受到抑制，至今年第2季時，房價所得比累計降了0.98倍，亦即民眾購屋可以減少打拼0.98年，房貸負擔率累計下降了3.87%。

房仲人士分析，一般而言，家庭的房貸支出最好低於每月所得的3成，換算房貸負擔率應低於30%才算合理，雖然高雄市的購屋壓力對比去年高點已經略降，但房貸負擔率仍達41.93%，亦即每月家庭所得的41.93%須用於償還房貸，對一般家庭而言仍不算輕鬆。

