高雄市跟進了！陳其邁宣佈115學年度起公立國中小營養午餐免費

高雄市長陳其邁宣佈，高雄市自115學年度起，公立國中小學營養午餐將全面免費。（圖：高雄市教育局提供）

台北市長蔣萬安宣佈115年學年度起，公私立國中小學營養午餐全面免費。高雄市原本不跟進，今天（8日）突然政策大轉彎，市長陳其邁宣佈，高雄市自115學年度起，公立國中小學營養午餐將全面免費，此外，學校教師的行政工作獎金也加碼1.5倍。（溫蘭魁報導）

高雄市政府前一天才說維持使用者付費原則，以及要將教育經費用在對孩子最有意義的項目上，避免排擠其他教育政策經費，高雄市不跟進台北市營養午餐免費的政策，只有家境困難孩子給予全額補助；8日上午突然政策大轉彎，教育局長吳立森說，高雄市長陳其邁宣佈，高雄市自115學年度起，公立國中小學營養午餐將全面免費：「高雄市自115學年度起，公立中小學營養午餐將全面免費，估計每學年增加18億元經費，嘉惠全市約18萬名學生。」

廣告 廣告

教育局說，為了減輕家長負擔並確保學生營養均衡，高雄市從113學年度起，每年編列1億4千萬元，補助每位學生每餐4塊錢，另外，補助國小學生每週喝鮮奶，每年5800萬元。

除了學生營養午餐免費，因應教育部導師費增加，吳立森局長表示，陳其邁市長也宣佈加碼學校教師的行政工作獎金：「陳其邁市長也宣佈，高雄市針對學校教師行政工作獎金加碼1.5倍，配合導師費發放的期程來實施。」