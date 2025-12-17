高雄市週日及國定假日輕急症中心UCC啟動 病患分流就醫省時便利

為因應民眾在週日或國定假日診所休診時的就診需求，及提昇醫療韌性、因應疫情及突發公共衛生事件，衛生福利部中央健康保險署今年十一月起推動「全民健康保險週日及國定假日輕急症中心（Urgent Care Center, UCC）試辦計畫」，其中高市府衛生局協助三民區文雄醫院設置全市首家試辦醫院，截至十二月十五日服務九十五位患者，其中以內科五十三人居多，有效分流輕症病患，紓解大型醫院急診壅塞。(見圖)

衛生局今(十七)日說明，位於三民區察哈爾二街的文雄醫院鄰近高雄醫學大學附設中和紀念醫院，車程約五分鐘，申辦加入UCC計畫後於週日及國定假日上午八時至晚上十二時開診，提供急診服務，科別涵蓋內科、兒科、外科及骨科，開辦迄今服務九十五名患者中，除內科五十三人，外科三十七人、兒科五人，掛號費低於醫學中心急診收費，民眾部分負擔費用則比照基層與地區醫院急診一百五十元。

曾有一名女性患者因週日夜間騎車自摔，導致頭部外傷及上唇嚴重穿刺撕裂傷，就近選擇文雄醫院經UCC，經整形外科專科醫師清創與傷口縫合，並安排頭部X光檢查，於當日順利返家，成功縮短至醫學中心就醫時間及降低急診壅塞；另有民眾於UCC急診後提到，至UCC看診費用比大醫院便宜也較方便，也可即時緩解不適症狀。

衛生局黃志中局長提醒，近期天氣多變，民眾應提高警覺並做好呼吸道傳染病防護措施，若於週日、國定假日或春節連假期間出現發燒、呼吸道症狀、腸胃道症狀、簡單外傷口需縫合或小兒突發急性症狀時，可先就近於住家附近尋求急診或逕至UCC就醫，以利及早診斷並接受適切治療。

黃志中局長同時呼籲民眾珍惜醫療資源，落實分級醫療，讓急重症照護能留給最需要的病患，共同守護高雄市民健康。更多資訊可至健保署官網（https://gov.tw/PF1）查詢。